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屏東蓮霧、蜜棗上市！颱風影響產量減 有錢不一定買得到

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣蓮霧、蜜棗評鑑冠軍蓮霧。記者潘奕言／攝影
屏東縣蓮霧、蜜棗評鑑冠軍蓮霧。記者潘奕言／攝影

屏東縣政府舉辦「114年屏東縣優質蓮霧蜜棗評鑑」，共有36組蓮霧組、27組蜜棗組農友參加，最終由農友張慶賢及鄧東海分別獲得蓮霧及蜜棗冠軍。受去年颱風影響，屏東蜜棗今年春節前產量減少3成，蓮霧減少5成，有錢還不一定買得到。

屏東生產的蓮霧及蜜棗是國知名，為推廣屏東優質果品，縣府舉辦評鑑，邀請產官學三方專家，依外觀、重量、風味、口感、包裝設計5項標準綜合評比，選出年度果品前3名及優勝5名。

結果由農友張慶賢及鄧東海分別獲得蓮霧冠軍及蜜棗冠軍，並於今日頒獎。縣長周春米說，受到去年颱風影響，蓮霧及蜜棗產量均減少，但果品口感仍在水準之上，可見屏東農友們的用心與努力。此時蓮霧、蜜棗品質正佳，歡迎全國消費者購買，自用送禮兩相宜。

蓮霧冠軍張慶賢表示，受到颱風的影響今年蓮霧產量約損失一半，因平時重視果園管理、施肥、修剪，雖受颱風影響還是長出好品質的蓮霧，只是數量少了很多。他種蓮霧已20多年，今年第一次參加縣府競賽就拿到冠軍，非常開心。

蜜棗冠軍鄧東海曾參加過3次比賽，2次奪得冠軍。他說受颱風影響今年蜜棗產量減半，個頭也變小了，選了好久才有一顆超過5兩的，不過甜度都還有18度。因為產量減少蜜棗價格攀升，不過因貨不夠，網路訂單都已停接了，有錢還買不到。

屏東蓮霧種植面積約1919公頃，年產量近2萬9000公噸，主要產地為南州、佳冬、枋寮、林邊等鄉鎮；蜜棗種植面積約519公頃，年產量1萬514公噸，主要產地為高樹、鹽埔、里港等鄉鎮。

屏東縣蓮霧、蜜棗評鑑冠軍蜜棗。記者潘奕言／攝影
屏東縣蓮霧、蜜棗評鑑冠軍蜜棗。記者潘奕言／攝影
屏東縣蓮霧、蜜棗評鑑蜜棗冠軍鄧東海。記者潘奕言／攝影
屏東縣蓮霧、蜜棗評鑑蜜棗冠軍鄧東海。記者潘奕言／攝影
屏東縣蓮霧、蜜棗評鑑蓮霧冠軍張慶賢。記者潘奕言／攝影
屏東縣蓮霧、蜜棗評鑑蓮霧冠軍張慶賢。記者潘奕言／攝影
屏東縣舉辦蓮霧、蜜棗評鑑頒獎表揚優秀農民。記者潘奕言／攝影
屏東縣舉辦蓮霧、蜜棗評鑑頒獎表揚優秀農民。記者潘奕言／攝影

周春米 蓮霧 蜜棗

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