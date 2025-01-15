墾丁福華連續27年送暖 財神爺送紅包物資給獨居長者
墾丁福華飯店每年都會在年節前，由總經理張積光領隊，準備日常物資及紅包，前往慰問恆春半島的清寒獨居長者，並為長者家中進行居家打掃、環境消毒。今年還有員工扮成財神爺，手拿招財金元寶向長者拜早年，希望新的一年有新氣象。
張積光說，墾丁福華從營業後第2年就開始「春節關懷獨居與清寒家庭」活動，已連續舉辦27不曾間斷。最近寒流一波波，雖然墾丁觀光產業景氣也寒風陣陣，但關懷獨居長者的公益活動不能間斷，每年年節前一定要去看看長輩，關心他們的身體狀況及生活近況才能放心好過年。
除了親自拜訪獨居長者，墾丁福華也動員房務員替關懷戶進行居家打掃、環境消毒，也有員工扮成財神爺，手拿招財金元寶、口說賀詞向關懷戶拜早年，再由張積光致贈年節慰問金和日常用品，希望在嶄新的一年為長輩帶來新氣象。
今年活動也邀請墾丁里長劉琴鳴共襄盛舉，他表示，非常感謝墾丁福華年復一年對里民的關照，能20多年來不間斷真的很不簡單，恆春半島也僅此一家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言