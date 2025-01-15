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墾丁福華連續27年送暖 財神爺送紅包物資給獨居長者

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
墾丁福華飯店年節前舉辦「關懷獨居與清寒家庭」活動，連續舉辦27不曾間斷，今年還有員工扮成財神爺送喜氣。記者潘奕言／攝影
墾丁福華飯店年節前舉辦「關懷獨居與清寒家庭」活動，連續舉辦27不曾間斷，今年還有員工扮成財神爺送喜氣。記者潘奕言／攝影

墾丁福華飯店每年都會在年節前，由總經理張積光領隊，準備日常物資及紅包，前往慰問恆春半島的清寒獨居長者，並為長者家中進行居家打掃、環境消毒。今年還有員工扮成財神爺，手拿招財金元寶向長者拜早年，希望新的一年有新氣象。

張積光說，墾丁福華從營業後第2年就開始「春節關懷獨居與清寒家庭」活動，已連續舉辦27不曾間斷。最近寒流一波波，雖然墾丁觀光產業景氣也寒風陣陣，但關懷獨居長者的公益活動不能間斷，每年年節前一定要去看看長輩，關心他們的身體狀況及生活近況才能放心好過年。

除了親自拜訪獨居長者，墾丁福華也動員房務員替關懷戶進行居家打掃、環境消毒，也有員工扮成財神爺，手拿招財金元寶、口說賀詞向關懷戶拜早年，再由張積光致贈年節慰問金和日常用品，希望在嶄新的一年為長輩帶來新氣象。

今年活動也邀請墾丁里長劉琴鳴共襄盛舉，他表示，非常感謝墾丁福華年復一年對里民的關照，能20多年來不間斷真的很不簡單，恆春半島也僅此一家。

墾丁福華飯店年節前舉辦「關懷獨居與清寒家庭」活動，連續舉辦27不曾間斷，今年還有員工扮成財神爺送喜氣。記者潘奕言／攝影
墾丁福華飯店年節前舉辦「關懷獨居與清寒家庭」活動，連續舉辦27不曾間斷，今年還有員工扮成財神爺送喜氣。記者潘奕言／攝影

墾丁 恆春 獨居

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