墾丁福華連續27年送暖 財神爺送紅包物資給獨居長者

墾丁福華飯店每年都會在年節前，由總經理張積光領隊，準備日常物資及紅包，前往慰問恆春半島的清寒獨居長者，並為長者家中進行居家打掃、環境消毒。今年還有員工扮成財神爺，手拿招財金元寶向長者拜早年，希望新的一年有新氣象。

張積光說，墾丁福華從營業後第2年就開始「春節關懷獨居與清寒家庭」活動，已連續舉辦27不曾間斷。最近寒流一波波，雖然墾丁觀光產業景氣也寒風陣陣，但關懷獨居長者的公益活動不能間斷，每年年節前一定要去看看長輩，關心他們的身體狀況及生活近況才能放心好過年。

除了親自拜訪獨居長者，墾丁福華也動員房務員替關懷戶進行居家打掃、環境消毒，也有員工扮成財神爺，手拿招財金元寶、口說賀詞向關懷戶拜早年，再由張積光致贈年節慰問金和日常用品，希望在嶄新的一年為長輩帶來新氣象。