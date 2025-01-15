高雄金融科技創新園區開幕 打造綠色金融科技生態圈

高雄金融科技創新園區今風光開幕，以金融、永續淨零，結合新創事業、頂尖大學，打造綠色金融科技創新生態圈，提供友善創業發展環境。高雄市長陳其邁強調，未來也會鏈結台灣碳權交易所、淨零學院、亞洲資產管理中心高雄專區等，透過金融產業的影響力，鼓勵產業淨零轉型。

在金管會的支持之下，高雄市政府與頂尖大學、金融業者合作，針對金融新創領域發展育成輔導、人才培育、跨域創新實證、國內外交流參展，發展多元綠色金融產品及服務，去年籌畫成立金融科技創新園區。

陳其邁表示，近年來高雄與中央合作推動「亞灣2.0-智慧科技創新園區推動方案」，推動智慧港灣、IC設計及金融等產業解決方案，更積極向金融業、高階軟體服務等國際大廠招商，引入陣容堅強的合作夥伴帶動整體產業鏈轉型，包含全球雲端領導者AWS、全球最強AI晶片霸主NVIDIA、AI伺服器大廠鴻海均選擇在高雄落地，創造跨領域市場商機。

陳其邁說，南台灣首座金融科技創新園區，將是高雄金融發展、淨零永續轉型的重要里程碑，未來將與碳交所、淨零學院以及亞洲資產管理中心高雄專區強強聯手，透過金融業帶動在地新創與基石產業，朝向淨零永續及數位轉型發展。

他表示，金管會、市府串聯在地企業和南部頂大，以產官學研結合新創在淨零上創新服務，加上金融的投融與授信協助，用多元的實證方案來建構出綠色金融科技生態圈。

金管會副主委陳彥良說，金管會全力支持高雄園區各項營運計畫，並將持續提供法規諮詢與園區業務發展上多面向支持，確保策略與措施能夠適應市場變化，為台灣金融科技生態系所有參與者提供友善、有利成長的環境。

中國信託金控總經理高麗雪說，中信銀行作為首年唯一跨域創新實證廠商，成功鏈結金融科技創新資源與在地企業合作，攜手中國鋼鐵公司及李長榮化工公司實證轉型金融應用可行性，藉由科學評估指標確立企業脫碳轉型的進程，接軌國際格拉斯哥淨零金融聯盟的轉型金融五大主題，發展轉型貸款。

高麗雪說，中信金與高雄在地中小企業合作導入AI數位碳管理平台，以更效率及節省方式取得第三方查證報告，完成減碳目標設定及路徑規畫，逐步實現高雄達成中長期淨零排放目標，攜手企業打造永續共好商模。