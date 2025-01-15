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屏東蓮霧王、蜜棗王揭曉 冠軍果農均落實果園管理

中央社／ 屏東縣15日電
屏東縣政府推廣當季優質果品舉辦評鑑，得獎名單15日揭曉，蓮霧由南州鄉張慶賢（右）奪得冠軍，屏東縣長周春米（左）頒獎。 中央社
屏東縣政府推廣當季優質果品舉辦評鑑，得獎名單15日揭曉，蓮霧由南州鄉張慶賢（右）奪得冠軍，屏東縣長周春米（左）頒獎。 中央社

每年12月至隔年3月是屏東蓮霧蜜棗主要產季，縣府推廣當季優質果品舉辦評鑑，名單今天揭曉，蓮霧由南州鄉張慶賢、蜜棗由高樹鄉鄧東海奪冠軍，2人均落實果園管理。

屏東蓮霧產季每年落在12至2月，總種植面積約1919公頃，年產量近2萬9000公噸，主要產地為南州鄉、佳冬鄉、枋寮鄉、林邊鄉、鹽埔鄉等鄉鎮；屏東蜜棗產季每年落在12至3月，總種植面積約519公頃，年產量1萬514公噸，主要產地為高樹鄉、鹽埔鄉等鄉鎮。

農業處表示，為深化在地生產安心、安全果品精神，舉辦評鑑活動，蓮霧共36組報名，蜜棗則有29組報名，經專家依外觀、重量、風味、口感、包裝設計等綜合評比，蓮霧由南州鄉張慶賢、蜜棗由高樹鄉鄧東海獲得冠軍；另有亞軍、季軍及優勝者，週末共同前往竹北大遠百「屏東農產行銷活動」展售，展現屏東農業亮眼成果。今天由屏東縣長周春米前往頒獎。

周春米會中表示，每年因應產期舉辦果品評鑑，除強化農民從產地提升果品品質，建立分級包裝觀念，提升蓮霧、蜜棗安全形象及市場價值，同時將禮盒包裝設計納入評比項目，目的就是為選出「品貌佳、包裝讚」精品禮盒，在過年時候，自用送禮兩相宜。

獲得蓮霧冠軍的張慶賢接受媒體聯訪表示，去年經過颱風接連「洗禮」，產量僅剩3至4成，種植20多年，以紮實農法照顧果樹，落實果園管理及施肥時機，風災過後才能有好品質蓮霧產出。

獲蜜棗冠軍的鄧東海說，同樣受到風災影響，今年整體果品比較小顆，以往重量都是單顆5兩以上，今年要找到4兩以上不容易；但今年自己能夠維持品質，種出單顆5兩以上蜜棗，且甜度在18度，確因落實果園管理，且也有做產銷履歷。

屏東縣政府推廣當季優質果品舉辦評鑑活動，得獎名單15日揭曉，蜜棗由高樹鄉鄧東海（右）獲得冠軍，屏東縣長周春米（左）頒獎。 中央社
屏東縣政府推廣當季優質果品舉辦評鑑活動，得獎名單15日揭曉，蜜棗由高樹鄉鄧東海（右）獲得冠軍，屏東縣長周春米（左）頒獎。 中央社

周春米 蓮霧 蜜棗

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