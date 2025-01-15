高雄金融科技創新園區開幕 陳其邁：帶動新創與基石產業

高雄金融科技創新園區今天在亞灣區開幕，市長陳其邁說，園區與碳交所、淨零學院及亞洲資產管理中心高雄專區等，形成完整綠色金融科技生態圈，帶動新創與基石產業。

陳其邁致詞時表示，在金管會支持下，高市府與頂尖大學、金融業者合作，針對金融新創領域發展育成輔導、人才培育、跨域創新實證、國內外交流參展，發展多元綠色金融產品及服務。

陳其邁說，園區未來也將鏈結同樣位於高雄的台灣碳權交易所、淨零學院、亞洲資產管理中心高雄專區等資源，透過金融產業影響力，鼓勵產業淨零轉型、建構完整產業鏈。

「高雄金融科技創新園區」目前有9家廠商進駐，是全台灣首座以綠色金融科技為主題，同時也是台北以外首座金融科技創新園區；透過產官學研合作，以金融為主軸、淨零永續為方向，打造綠色金融科技創新生態圈，提供友善創業發展環境。

金管會副主委陳彥良表示，高雄園區有助於培育台灣在綠色金融科技領域專業人才，並借助金融科技力量，協助企業實現創新與轉型，為全台灣智慧永續發展奠定基石，金管會全力支持高雄園區各項營運計畫。

中國信託金控總經理高麗雪表示，中信銀行作為首年唯一的跨域創新實證廠商，已鏈結金融科技創新資源與在地企業合作，攜手中鋼及李長榮化工實證轉型金融應用可行性。

高麗雪指出，藉由科學評估指標確立企業脫碳轉型進程，接軌國際格拉斯哥淨零金融聯盟（Glasgow Financial Alliance for Net Zero, GFANZ），並與高雄在地中小企業合作導入AI數位碳管理平台，以更有效率及節省方式取得第3方查證報告，並完成減碳目標設定及路徑規劃。

經發局長廖泰翔簡報時說明，高雄市擁有智慧製造與國際物流樞紐的產業優勢，近年大力發展數位及淨零轉型，具備充足條件與潛力發展國際金融科技。

廖泰翔說，園區將結合「金融創新」及「科技新創」，與國立清華大學、中國信託、KPMG及工研院合作，針對金融新創領域發展育成輔導、人才培育、跨域創新實證，推動在地產業創新實證，也將提供綠色金融科技課程及國內外活動等服務，促進金融科技領域創新合作與發展，打造連結國際的創新生態系。

高雄市長陳其邁（圖）15日出席「高雄金融科技創新園區」開幕活動，對於媒體問及輝達亞洲研發中心是否設在高雄，陳其邁表示，會進一步加強跟輝達的合作，其他部分還是要尊重輝達在不同階段發展和策略考量。 中央社