高雄金融科技創新園區開幕 陳其邁：帶動新創與基石產業

高雄金融科技創新園區今天在亞灣區開幕,市長陳其邁說,園區與碳交所、淨零學院及亞洲資產管理中心高雄專區等,形成完整綠色金融科技生態圈,帶動新創與基石產業。

陳其邁致詞時表示,在金管會支持下,高市府與頂尖大學、金融業者合作,針對金融新創領域發展育成輔導、人才培育、跨域創新實證、國內外交流參展,發展多元綠色金融產品及服務。

陳其邁說,園區未來也將鏈結同樣位於高雄的台灣碳權交易所、淨零學院、亞洲資產管理中心高雄專區等資源,透過金融產業影響力,鼓勵產業淨零轉型、建構完整產業鏈。

「高雄金融科技創新園區」目前有9家廠商進駐,是全台灣首座以綠色金融科技為主題,同時也是台北以外首座金融科技創新園區;透過產官學研合作,以金融為主軸、淨零永續為方向,打造綠色金融科技創新生態圈,提供友善創業發展環境。

金管會副主委陳彥良表示,高雄園區有助於培育台灣在綠色金融科技領域專業人才,並借助金融科技力量,協助企業實現創新與轉型,為全台灣智慧永續發展奠定基石,金管會全力支持高雄園區各項營運計畫。

中國信託金控總經理高麗雪表示,中信銀行作為首年唯一的跨域創新實證廠商,已鏈結金融科技創新資源與在地企業合作,攜手中鋼及李長榮化工實證轉型金融應用可行性。

高麗雪指出,藉由科學評估指標確立企業脫碳轉型進程,接軌國際格拉斯哥淨零金融聯盟(Glasgow Financial Alliance for Net Zero, GFANZ),並與高雄在地中小企業合作導入AI數位碳管理平台,以更有效率及節省方式取得第3方查證報告,並完成減碳目標設定及路徑規劃。

經發局長廖泰翔簡報時說明,高雄市擁有智慧製造與國際物流樞紐的產業優勢,近年大力發展數位及淨零轉型,具備充足條件與潛力發展國際金融科技。

廖泰翔說,園區將結合「金融創新」及「科技新創」,與國立清華大學、中國信託、KPMG及工研院合作,針對金融新創領域發展育成輔導、人才培育、跨域創新實證,推動在地產業創新實證,也將提供綠色金融科技課程及國內外活動等服務,促進金融科技領域創新合作與發展,打造連結國際的創新生態系。

高雄市長陳其邁(圖)15日出席「高雄金融科技創新園區」開幕活動,對於媒體問及輝達亞洲研發中心是否設在高雄,陳其邁表示,會進一步加強跟輝達的合作,其他部分還是要尊重輝達在不同階段發展和策略考量。 中央社