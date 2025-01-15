屏東明揚前年大火釀10死 歲末檢查8項缺失開罰30萬元

屏東縣明揚公司前年發生大火造成10死，今年年歲末春安期間全國同步聯合檢查，南部就選定明揚公司進行，勞動部常務次長陳明仁也到場。檢查共發現8項職安上的缺失，多為機械作業設備上等小缺失，將依職安法裁處30萬元。

明揚公司前年因化學劑洩露引發爆炸，大火燃燒造成包括4名消防員在內共10人死亡，如今部分廠區仍待重建。今年勞動部歲末春安檢查分北中南三場，南部便選在明揚公司，包括勞動部常務次長陳明仁、經濟部產業園區管理局高屏分局長游淑惠等人都到場。

經檢查後共發現8項缺失，均為機械設備上的小缺失，包括機械未設置防護網保護、緊急停止裝置失效、配粉室未用溼式或吸塵器來吸粉塵等，將依職安法開罰最高30萬元罰鍰。

在化學品管理方面此次並未發現重大缺失。明揚前年會發生爆炸，主要是當時使用的有機過氧化物（俗稱架橋劑），為屬於公共危險物品的D型，這次檢查已改為使用安全型的F型，另外儲量也已限縮到最小的量，並設置控溫控溼倉庫，裝設防爆型電器設備，化學品安全管理都符合規定。

陳明仁表示，勞檢不是以處罰為目的，而是要降災、減災，之前明揚有很多工安意外，所以這次找明揚來視察。過去明揚的過氧化物儲存、溫溼度控制、運送進料都有問題，這次看起來系統性原因都有改善。

不過還是有小缺失，多為自動裝置不夠完整等，希望明揚可快速改善，讓勞工能安心工作。現正值歲末，不少廠商正在趕工或歲修，都有職安風險存在，因此這伩春安擴大檢查會持續到元宵節，希望讓勞工安心工作。