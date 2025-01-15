高雄每年4萬人考機車駕照 全市「路考練習場」僅12處太少

高雄市每年有超過4萬人次考取機車駕照，當中僅有近1成5是參與「機車駕訓班」，多數人仍是直接考照；目前全市各區有12處機車路考練習場，場地模擬實際路考現場，呈現各式路上場景，但練習場大多位在活動中心、宮廟廣場，民代認為數量太少，考照民眾無法就近練習，要求交通局與監理所盤點空間佈設。

交通部2019年起推動「機車駕訓補助計畫」，鼓勵機車駕駛人報考機車駕駛班，參加課程，上完6小時學科、10小時術科並完成危險感知測驗後考取駕照，可獲監理所補助1300元；公路局分析機車駕訓可使違規風險降低 59％、肇事風險降低 36％，高雄目前已有8間機車駕訓班，收費區間在2800元至3700元不等。

不過據調查，去年民眾至高雄市監理所考取機車達43128人次，當中僅有6380人次參加駕訓班，比例為14.7%，近3年機車駕訓班人次雖已從3806增至6380人次，但比例仍偏低；市議員鍾易仲表示，多數民眾仍習慣在考照前，到住家附近機車路考練習場練習上路，但目前全市練習場數量相當不足。

高雄目前12處免費機車路考練習場，4處位在監理站內，僅上班時間開放，7處在各區活動中心、宮廟廣場，全天候開放供練習，另1處在茄萣區茄萣國中，平日放學後傍晚開放半小時；練習場模擬實際路考現場，畫設直線平衡、行人穿越、交叉路口二段式左轉、變換車道、直角轉彎、停車再開、鐵路平交道7項目。

目前機車路考練習場位在梓官區赤崁慈善宮、旗津區中洲廣濟宮、六龜區天后宮、湖內區葉厝活動中心、永安區永安宮、彌陀區彌壽宮、林園區林園王公廟；楠梓區的高雄市區監理所、苓雅區監理站、旗山區監理站、鳳山區的高雄區監理所則是內部設有練習場，讓民眾就近練習，避免在一般道路或河堤便道練習。

鍾易仲表示，高雄幅員廣大，絕大多數人都住在監理站很遠的地區，當地的社區活動中心宮廟廣場雖然方便，但是數量實在太少，尤其鳳山是人口第一名的行政區，還有許多空曠空間可以利用，希望市府交通局和監理所能夠找合適的地點，多設置幾個練習場，讓學生能夠就地安全練習。

交通局表示，為了讓考生受良好教育和擁有優質環境練習，建議民眾參加機車駕訓班，國家政策也以推動「機車駕訓」為主軸，市府日前已在道安會報建議監理所增加駕訓班數量，未來會陸續成班，也透過學校及駕訓班業者三方協力合作辦理「校園機車駕訓」計畫，媒合駕訓班入校。