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澎湖湖西鄉長與幼兒園提前圍爐 下廚料理推廣食農教育

中央社／ 澎湖縣15日電

農曆春節將屆，澎湖湖西鄉公所所轄幼兒園今天推出「食農教育創意年菜圍爐」，鄉長陳振中化身「阿中師」親自下廚料理，公所與師生提前圍爐，感受年節傳統美食文化。

澎湖湖西鄉立幼兒園舉辦「食農教育創意年菜圍爐」活動，帶著幼童們前往園區內的菜宅體驗蔬菜種植與採收的過程，並向幼童講解年菜的象徵與文化意涵，採摘青蔥等當季的蔬菜，落實食農教育從小扎根做起。

湖西鄉長陳振中化身為「阿中師」，利用幼兒園師生們所種植的青蔥，結合其他在地食材，現場料理出「蛤仔肉炒雞蛋」、「蔥爆豬柳」2道美味的創意年菜；幼兒園師生與家長分別端出「遇見聰明蛋」、「蘿蔔糕」、「喜抱金蛋」、「七層糕」等10道料理。大家品嚐自己所料理的年菜，圍爐氣氛濃厚，十分溫馨。

陳振中表示，食農教育是幼兒全面發展的重要環節，讓孩子們了解食材的來源與種植過程，不僅提升對環境與飲食的認識，更能從實作中體會團結與分享的美好精神，尤其透過「食農教育創意年菜圍爐」活動，能讓孩子們在年節氛圍中體會到傳統文化的意義與樂趣，未來將持續推廣，為幼兒教育注入更多元化的學習體驗，增進家庭與社區的和諧與互動。

年菜 食農教育

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