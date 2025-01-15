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高屏因應春節返鄉車潮 客運業加開班次、祭票價優惠

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
9天農曆春節即將到來，為因應南部返鄉、旅遊龐大交通量，公路局宣布多項高屏地區交通疏運措施。記者宋原彰／攝影
9天農曆春節即將到來，為因應南部返鄉、旅遊龐大交通量，公路局宣布多項高屏地區交通疏運措施。記者宋原彰／攝影

9天農曆春節即將到來，為因應南部返鄉、旅遊龐大交通量，公路局宣布多項高屏地區交通疏運措施，其中國道客運北上班次增開311班、墾丁快線增班21％，90條客運票價享平日優惠或6折票價；另外台20線南橫公路梅山口至向陽路段將在春節時取消周二、周四封閉管制，均開放通行。

今年高墾線共營客運業者為提升疏運量能，春節期間每日提供230班次，視人潮加開班次，例如「9189墾丁快線」增班至58班次，新開「9117B墾丁機場快線」讓國內外旅客下飛機後直達墾丁。屏東今年春節活動如屏東燈節、熱帶農業博覽會、四重溪溫泉季等，相關客運公司每日提供至少142班次。

國道北上疏運部分，高雄至台北、台中和新營等路線，由國光、統聯、和欣等業者在春節期間原核定1481班次外，再加開311班次，增加21%運能，公路局要求業者需讓乘客等候時間以不超過20分鐘為原則。今年高雄熱門景點包括義大世界、佛陀紀念館、和以吉依卡哇為主軸的高雄燈會等，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具。

公路局表示，春節客運優惠措施部分，有90條國道客運路線祭出最低票價6折折扣，多條北高長途客運路線在折扣下，票價不到400元，既有客運、臺鐵、高鐵轉乘在地客運後，也可享基本里程(一段票)免費，今年更首次納入轉乘指定幸福巴士可享免費優惠、台灣好行路線電子票證半價。

今年預估1月29至30日為返鄉交通高峰，1月31日為旅遊高峰，2月1至2日為收假高峰；公路局南區養護工程分局今年針對台20線南橫公路梅山口至向陽路段，在春節連假期間不實施周二、周四全天封閉管制，每天上午7點開放通行、下午2點禁止車輛再進入梅山口至向陽段、下午5點封閉管制。

高雄區監理所建議，民眾上路前可以下載公路局「iBus公路客運」App查詢公路客運乘車訊息，開車者可下載「幸福公路」App查詢即時路況，提前規劃替代道路。

高雄區監理所建議，民眾上路前可以下載公路局「iBus公路客運」App查詢公路客運乘車訊息，開車者可下載「幸福公路」App查詢即時路況，提前規劃替代道路。圖／高雄市公路局提供
高雄區監理所建議，民眾上路前可以下載公路局「iBus公路客運」App查詢公路客運乘車訊息，開車者可下載「幸福公路」App查詢即時路況，提前規劃替代道路。圖／高雄市公路局提供
公路局在90條國道客運路線祭出最低票價6折折扣，既有客運、臺鐵、高鐵轉乘在地客運享基本里程(一段票)免費外，首度納入轉乘指定幸福巴士也享有免費優惠。圖／高雄市公路局提供
公路局在90條國道客運路線祭出最低票價6折折扣，既有客運、臺鐵、高鐵轉乘在地客運享基本里程(一段票)免費外，首度納入轉乘指定幸福巴士也享有免費優惠。圖／高雄市公路局提供

國道客運 墾丁 春節

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