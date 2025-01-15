金門縣府新任主官布達交接 葉于綺與陳榮昌正式上任

金門縣政府今日為新任稅務局長葉于綺及文化局長陳榮昌舉行布達交接典禮，由縣長陳福海主持，成為其上任2年多以來第15波主官異動，吸引地方關注。兩位新任局長均從副局長升任，陳福海對他們的能力表示高度肯定，並強調將當他們的「靠山」，相信他們未來會很好做事情。

縣府今天為這波人事異動舉行布達交接典禮，有別於以往的在縣府統一舉辦一場搞定，這次採各府外單位自行舉辦、府內單位則不辦，但一早上連辦6場，陳福海與副縣長李文良、秘書長呂清福三人，每人各分配2場，人事處相關人員因協助籌辦多場交接而忙碌。

文化局長交接典禮於上午10時在文化局第三會議室舉行，由陳福海主持，主計處處長王崑龍擔任監交人。原任局長呂坤和將印信交予新任局長陳榮昌，現場觀禮者包括縣府多位官員、文化局全體同仁及地方文友。

陳福海感謝呂坤和過去6年來在文化局的貢獻，稱其「開疆闢土」，為金門文化發展奠定基礎，並勉勵陳榮昌繼續推動文化工作邁向新里程。此次文化局的人事異動，除局長、副局長外，另外藝文推廣科、圖書資訊科及行政科3個科長也同時進行職位調動，期待藉由新的人事組合為文化局注入活力。

呂坤和表示，他在文化局前後服務6年，對文化局有深厚的情感與不捨，但已完成階段性任務。他高度肯定陳榮昌在文學上的造詣，認為其接手後在推動文化資產保存與中央經費爭取上需多費心力，將為金門文化工作續寫新篇章。

陳榮昌致詞時，感謝縣長的提㩗和信任，讓他有機會擔任局長一職，能與文化局同仁一同推動本縣的文化建設工作。強調未來將致力於五大重點工作，1.包括盤點文資保存工作。2.扶植在地藝文團隊。3.打造宜人閱讀環境。4.平衡東西半島發展。5.厚植文化觀光能量。陳榮昌也說，希望和所有同仁一起努力，為文化工作者提供更好的服務，也讓金門鄉親充分感受美好的文化生活。