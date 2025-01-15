影／工人鷹架上講手機無安全防護 高市勞工局：雇主違反職安法將開罰

高雄市鳳山區福誠三街某處工地，有民眾目擊工人爬出鷹架外講手機，未使用安全帶、戴安全帽等安全防護，命懸一線嚇壞路人，都為他捏把冷汗，高市勞檢處已派員釐清，若查證屬實，雇主涉及違反職業安全衛生法第6條第1項規定，可處3萬至30萬元罰鍰。

去年全台85名工人墜落身亡，工安事件成為勞工界的痛，究其原因，多因未落實防護措施，疏忽安全衛生作業，不過工安意外頻傳，仍未讓雇主有所警惕，本月13日，民眾目擊鳳山區某建案工地，工人赤身攀爬出鷹架外講手機，未使用安全帶、安全帽，讓人看得心驚膽顫。

勞工局表示，經檢視工人員未使用安全帶、安全帽等防止墜落防護措施，雇主涉違反職安法，勞檢處已派員調查釐清，並呼籲各事業單位，應落實工作場所安全管理與巡檢，監督勞工依規定使用安全帽、安全帶等個人防護具，以確保作業安全。

高雄市獨立總工會理事長王慶宏則說，台灣缺乏針對勞動、職業安全衛生從小紮根系統性的連貫教育，歐美許多國家從幼稚園起就經常練習緊急應變，反觀台灣在產學、建教生未受過職業安全衛生、職災防護、勞動權益課程，到了事業單位又缺乏教育訓練，先天不良、後天失調，很容易發生工安意外。

王慶宏指出，企業對於安全衛生訓練證照及執行皆流於形式，多數企業習慣性隱匿不報，或以公關手段應付檢查，都是導致發生重大職業災害的隱憂。

此外，現有勞檢員包袱過重，應該也要有汰換機制，並比照警察機關開發電子舉發製單系統，電子開單同步上傳職安署，避免關說與執法爭議「工安不容任何的妥協」。

王慶宏呼籲，教育部應將勞動相關議題納入課綱，勞動部應研擬改善既有的勞動檢查與雇主罰則，輔導企業養成安全文化，並且加重企業工會在安全衛生制度與監督改革角色。