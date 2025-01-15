快訊

專訪／曾豪駒看12強28條好漢 最專注、最嗨、最貼心是誰？

性侵案延燒！麥當勞「美樂蒂聯名」急喊卡 業者2點回應

命名惹議／該利益迴避？以官員命名新物種引學術圈論戰

聽新聞
0:00 / 0:00

影／工人鷹架上講手機無安全防護 高市勞工局：雇主違反職安法將開罰

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄鳳山區建案。記者郭韋綺／翻攝
高雄鳳山區建案。記者郭韋綺／翻攝

高雄市鳳山區福誠三街某處工地，有民眾目擊工人爬出鷹架外講手機，未使用安全帶、戴安全帽等安全防護，命懸一線嚇壞路人，都為他捏把冷汗，高市勞檢處已派員釐清，若查證屬實，雇主涉及違反職業安全衛生法第6條第1項規定，可處3萬至30萬元罰鍰。

去年全台85名工人墜落身亡，工安事件成為勞工界的痛，究其原因，多因未落實防護措施，疏忽安全衛生作業，不過工安意外頻傳，仍未讓雇主有所警惕，本月13日，民眾目擊鳳山區某建案工地，工人赤身攀爬出鷹架外講手機，未使用安全帶、安全帽，讓人看得心驚膽顫。

勞工局表示，經檢視工人員未使用安全帶、安全帽等防止墜落防護措施，雇主涉違反職安法，勞檢處已派員調查釐清，並呼籲各事業單位，應落實工作場所安全管理與巡檢，監督勞工依規定使用安全帽、安全帶等個人防護具，以確保作業安全。

高雄市獨立總工會理事長王慶宏則說，台灣缺乏針對勞動、職業安全衛生從小紮根系統性的連貫教育，歐美許多國家從幼稚園起就經常練習緊急應變，反觀台灣在產學、建教生未受過職業安全衛生、職災防護、勞動權益課程，到了事業單位又缺乏教育訓練，先天不良、後天失調，很容易發生工安意外。

王慶宏指出，企業對於安全衛生訓練證照及執行皆流於形式，多數企業習慣性隱匿不報，或以公關手段應付檢查，都是導致發生重大職業災害的隱憂。

此外，現有勞檢員包袱過重，應該也要有汰換機制，並比照警察機關開發電子舉發製單系統，電子開單同步上傳職安署，避免關說與執法爭議「工安不容任何的妥協」。

王慶宏呼籲，教育部應將勞動相關議題納入課綱，勞動部應研擬改善既有的勞動檢查與雇主罰則，輔導企業養成安全文化，並且加重企業工會在安全衛生制度與監督改革角色。

職業安全 雇主

延伸閱讀

高市高階警官7人異動僅1人升警政監 公關主任又出缺了

年關前清潔、修繕多 高市勞工局提醒六大安全措施

掉安全帽惹禍 高雄6機車連環車禍撞成一團

屏東113年安全帽違規致20死 連3天專案取締1975件

相關新聞

影／工人鷹架上講手機無安全防護 高市勞工局：雇主違反職安法將開罰

高雄市鳳山區福誠三街某處工地，有民眾目擊工人爬出鷹架外講手機，未使用安全帶、戴安全帽等安全防護，命懸一線嚇壞路人，都為他...

高雄後庄火車站遭裝設紅燈、遍佈塗鴉 工務局：報警追查行為人

高雄市大寮區後庄火車站一處地下道遭塗鴉，連照明燈光也被塗紅，造成地下道一片陰森暗紅，居民嘲諷宛如「惡靈地下道」，地下道牆...

高雄去年秋季陰雨綿綿 「蒂頭蟲」變多！恐影響荔枝生產

高雄去年秋季陰雨綿綿，果樹葉芽生長較多，也導致荔枝細蛾生長，高市農業局委託國立嘉義大學執行荔枝細蛾田間密度監測，發現20...

高雄「吉伊卡哇」小提燈熱門 竟有人招募工讀生用零食換燈籠

高雄市政府今年獨家發放「吉伊卡娃」小提燈相當搶手，市府宣布國小、幼兒園的學童將會在學校領到燈籠，近日傳出有人上網招募打工...

影／美到像置身國外 南橫新武部落梅花「怒放」

大陸冷氣團接連報到，台東高山地區低溫度，促使南橫海端鄉新武部落梅花「怒放」，山頭宛如下起梅雪，白色花朵把枝頭開好開滿，覆...

影／高雄地下人行道「恐怖如七月半」 居民反映近月無人理

高雄大寮區後庄火車站附近有一處地下人行道，燈具被人惡作劇噴上紅漆，燈光變成血紅色，加上牆壁有許多動物及文字塗鴉，居民形容...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。