高雄後庄火車站遭裝設紅燈、遍佈塗鴉 工務局：報警追查行為人
高雄市大寮區後庄火車站一處地下道遭塗鴉，連照明燈光也被塗紅，造成地下道一片陰森暗紅，居民嘲諷宛如「惡靈地下道」，地下道牆壁上有塗鴉字樣寫「我的深情住了地震」、「去他Ｘ的人生」和多處圖案、文字；市議員邱于軒表示，「原本裝設的白燈被塗成紅燈，加上牆壁滿是塗鴉，是要嚇死誰啦！」
據了解後庄里長鄭德文早在去年12月28日就已向市府通報，但道工處一直未處理，邱于軒團隊昨日到場會勘後，直呼「真的嚇屎（死）人」；也有民眾表示，當地地下道常看到針頭、強力膠，感覺沒有人在管理，也笑說「太恐怖了吧，顧名思義的紅燈區」。
工務局道工處表回應，日前獲報後已隨即派員處理，照明燈具塗鴉污損經擦拭無效，評估後需全數更換，已先行報警追查行為人，未來將再派員加強巡檢避免設施再遭毀損，針對髒污已派工進行後續清除改善，燈具並將儘速換新，呼籲民眾勿任意毀損公共設施，違者將依相關法規開罰及求償。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言