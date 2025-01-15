快訊

詳解第二次尹錫悅逮捕行動：10倍警力直搗官邸抓人...尹「預錄影片」持續詭辯

京華城退讓...願暫緩20%爭議容獎 李四川仍下一通牒

重點時段被搶還砍薪2萬 主播黯然離職回家顧小孩

高雄去年秋季陰雨綿綿 「蒂頭蟲」變多！恐影響荔枝生產

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
國立嘉義大學監測發現，2024年12月至2025年1月，荔枝細蛾密度較往年高。圖／高市農業局提供
國立嘉義大學監測發現，2024年12月至2025年1月，荔枝細蛾密度較往年高。圖／高市農業局提供

高雄去年秋季陰雨綿綿，果樹葉芽生長較多，也導致荔枝細蛾生長，高市農業局委託國立嘉義大學執行荔枝細蛾田間密度監測，發現2024年12月至2025年1月荔枝細蛾密度較往年高，可能影響今年的荔枝生產，呼籲農友應適時防治荔枝細蛾危害，防治時應加強留意果樹底層陰暗、枯枝及落葉隱匿處，需仔細噴藥。

農業局指出，荔枝細蛾又名荔枝蒂蛀蛾、蒂頭蟲、南風蟲，可危害嫩梢及果實，幼蟲可鑽入新梢中髓、葉脈或葉肉中取食，造成空心狀，致使受害新梢與嫩葉萎黃枯死。在結果期，荔枝細蛾成蟲可產卵於果實表皮，幼蟲孵化後即直接蛀入果實內部危害。

在果肉尚未包裹種子前，荔枝細蛾幼蟲蛀食種子，當果肉開始生長並包覆種子後，幼蟲則蛀蝕果蒂處，受害果實提早脫落，造成嚴重落果現象，部分收成果實蒂部常見細蛾幼蟲及蟲糞，致商品價值降低。

農業局說，防治藥劑可選擇核准使用於荔枝細蛾的藥劑，例如42％益洛寧可濕性粉劑1500倍、11.7%賜諾特水懸劑2000倍、50％芬殺松乳劑1000倍、10.2%賽安勃濃懸乳劑3000倍、85%加保利可濕性粉劑850倍，或2.8％第滅寧水基乳劑1500倍等藥劑。此外，建議農民應選擇作用機制不同的藥劑，輪流使用以避免抗藥性產生。

為增加農民病蟲害防治安全用藥的概念，輔導農民技術升級，農業局近期將辦理4場次荔枝病蟲害講習會，1月15日在杉林區農會本會、1月17日在旗山區南勝里活動中心、1月23日在大樹區農會姑山倉庫、2月6日在田寮區農會新興分部，呼籲農民踴躍參加。

荔枝細蛾危害果實。圖／吳晟瑋提供
荔枝細蛾危害果實。圖／吳晟瑋提供
荔枝細蛾孵化後，直接蛀入果實內部，危害危害果實。圖／唐辰蓀提供
荔枝細蛾孵化後，直接蛀入果實內部，危害危害果實。圖／唐辰蓀提供
荔枝細蛾成蟲（紅圈處）常躲藏在荔枝果樹陰暗處。圖／嘉義大學提供
荔枝細蛾成蟲（紅圈處）常躲藏在荔枝果樹陰暗處。圖／嘉義大學提供

荔枝 農會 農民

延伸閱讀

高雄後庄見「惡靈地下道」 警調監錄畫面追塗鴉客　

影／高雄環保垃圾車狂冒煙 清潔隊員揪出民眾亂丟鋰電池　

影／高雄地下人行道「恐怖如七月半」 居民反映近月無人理

停車取包裹不慎誤踩油門 高雄女開車失控衝入蝦皮店到店

相關新聞

影／美到像置身國外 南橫新武部落梅花「怒放」

大陸冷氣團接連報到，台東高山地區低溫度，促使南橫海端鄉新武部落梅花「怒放」，山頭宛如下起梅雪，白色花朵把枝頭開好開滿，覆...

高雄後庄火車站遭裝設紅燈、遍佈塗鴉 工務局：報警追查行為人

高雄市大寮區後庄火車站一處地下道遭塗鴉，連照明燈光也被塗紅，造成地下道一片陰森暗紅，居民嘲諷宛如「惡靈地下道」，地下道牆...

高雄去年秋季陰雨綿綿 「蒂頭蟲」變多！恐影響荔枝生產

高雄去年秋季陰雨綿綿，果樹葉芽生長較多，也導致荔枝細蛾生長，高市農業局委託國立嘉義大學執行荔枝細蛾田間密度監測，發現20...

高雄「吉伊卡哇」小提燈熱門 竟有人招募工讀生用零食換燈籠

高雄市政府今年獨家發放「吉伊卡娃」小提燈相當搶手，市府宣布國小、幼兒園的學童將會在學校領到燈籠，近日傳出有人上網招募打工...

影／高雄地下人行道「恐怖如七月半」 居民反映近月無人理

高雄大寮區後庄火車站附近有一處地下人行道，燈具被人惡作劇噴上紅漆，燈光變成血紅色，加上牆壁有許多動物及文字塗鴉，居民形容...

高市敬老卡擴及掛號費？ 再研議

高雄市老年人口去年突破54萬人，約42萬人領有敬老卡，社會局每年提供1200點社福點數供長輩搭交通運具，但多名民代認為，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。