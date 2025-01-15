高雄去年秋季陰雨綿綿 「蒂頭蟲」變多！恐影響荔枝生產

高雄去年秋季陰雨綿綿，果樹葉芽生長較多，也導致荔枝細蛾生長，高市農業局委託國立嘉義大學執行荔枝細蛾田間密度監測，發現2024年12月至2025年1月荔枝細蛾密度較往年高，可能影響今年的荔枝生產，呼籲農友應適時防治荔枝細蛾危害，防治時應加強留意果樹底層陰暗、枯枝及落葉隱匿處，需仔細噴藥。

農業局指出，荔枝細蛾又名荔枝蒂蛀蛾、蒂頭蟲、南風蟲，可危害嫩梢及果實，幼蟲可鑽入新梢中髓、葉脈或葉肉中取食，造成空心狀，致使受害新梢與嫩葉萎黃枯死。在結果期，荔枝細蛾成蟲可產卵於果實表皮，幼蟲孵化後即直接蛀入果實內部危害。

在果肉尚未包裹種子前，荔枝細蛾幼蟲蛀食種子，當果肉開始生長並包覆種子後，幼蟲則蛀蝕果蒂處，受害果實提早脫落，造成嚴重落果現象，部分收成果實蒂部常見細蛾幼蟲及蟲糞，致商品價值降低。

農業局說，防治藥劑可選擇核准使用於荔枝細蛾的藥劑，例如42％益洛寧可濕性粉劑1500倍、11.7%賜諾特水懸劑2000倍、50％芬殺松乳劑1000倍、10.2%賽安勃濃懸乳劑3000倍、85%加保利可濕性粉劑850倍，或2.8％第滅寧水基乳劑1500倍等藥劑。此外，建議農民應選擇作用機制不同的藥劑，輪流使用以避免抗藥性產生。