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高雄「吉伊卡哇」小提燈熱門 竟有人招募工讀生用零食換燈籠

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市議員黃彥毓說，「吉伊卡娃」小提燈相當搶手，竟有網站招募打工人員到國小校門口「由零食或飲品與小朋友交換燈籠」，讓家長擔心發生校安事件。記者王勇超／翻攝
高雄市議員黃彥毓說，「吉伊卡娃」小提燈相當搶手，竟有網站招募打工人員到國小校門口「由零食或飲品與小朋友交換燈籠」，讓家長擔心發生校安事件。記者王勇超／翻攝

高雄市政府今年獨家發放「吉伊卡娃」小提燈相當搶手，市府宣布國小、幼兒園的學童將會在學校領到燈籠，近日傳出有人上網招募打工人員，到國小校門口拿「零食或飲品與小朋友交換燈籠」。市議員黃彥毓說，已有多位家長擔心發生校安事件向他陳情，希望警方加強維安。

日前高雄市政府公開今年小提燈款式與知名IP「吉伊卡娃」合作，全台唯一的吉伊卡娃小提燈將在高雄獨家發放，市府公告國小、幼兒園以及特殊學校的學童都會在學校內領取到燈籠。

黃彥毓表示，消息一出，即有網站開始招募打工人員，工作內容載明打工人員於國小校門口「由零食或飲品與小朋友交換燈籠」，提供時薪190至200元，儘管剛網站打工資訊已於15日半夜關閉，但也讓吉伊卡娃燈籠還未開送發送就開始延伸各種取得手段。

多位家長向黃彥毓陳情「擔心有不懷好意的怪叔叔，來接近小孩，怕小孩會有危險」。黃彥毓說，小朋友可能會因為換購覺得有趣，恐發生校安事件，「我們不會知道打工的人是什麼樣的背景」，希望學校以及警方在發放燈籠那天務必加強週邊巡邏，避免奇怪人士靠近幼童進行交易。

黃彥毓表示，高雄這幾年燈籠非常有創意，今年與知名IP吉伊卡娃合作，想必煞費不少溝通上的苦心，燈籠消息出來，就連外縣市的人都想來高雄排隊索取，由於太熱門，導致大家腦筋動到每年都會拿到燈籠的小朋友身上，導致可能延伸「燈籠之亂」。

黃彥毓說，與孩童進行締約交易恐有觸法疑慮，希望學校不僅要跟小朋友宣導，也能與警方加強維安，以免發放消息一出來，高雄的國小、幼稚園門口一堆「怪叔叔、怪阿姨」出沒。

2025高雄燈會「吉伊卡哇」小提燈。圖／觀光局提供
2025高雄燈會「吉伊卡哇」小提燈。圖／觀光局提供
有網站招募打工人員，到國小門口用「零食或飲品與小朋友交換燈籠」。圖／高雄市議員黃彥毓提供
有網站招募打工人員，到國小門口用「零食或飲品與小朋友交換燈籠」。圖／高雄市議員黃彥毓提供

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