影／美到像置身國外 南橫新武部落梅花「怒放」

大陸冷氣團接連報到，台東高山地區低溫度，促使南橫海端鄉新武部落梅花「怒放」，山頭宛如下起梅雪，白色花朵把枝頭開好開滿，覆蓋山頭，搭配紅、黃色楓樹景象，彷彿置身國外。遊客驚艷「太美了！」

「原來南橫還有這麼美的秘境。」新竹方姓遊客說，他和朋友騎重機走南橫，走進新武這村莊，發現很多人在拍梅花，他們才知道這裡居然有大片賞梅地，雪白梅花開的還以為真的南橫下雪呢，讓人感覺很不真實。

台東知名賞梅景點包括海端鄉新武部落、延平鄉鸞山部囉、太麻里鄉金針山及大武鄉山豬窟等，其中，位於南橫公路旁的新武部落，因大陸冷氣團接連報到，梅花大量綻放，白色小花開滿枝頭，山區宛如覆蓋白雪，美不勝收。

由於新武部落比較少人前往，屬於少數人的秘境，入口就有整片梅園，而部落前後的2處梅園更是秘境中的秘境，尤其白色梅雪搭配紅、黃色楓樹景象，彷彿置身國外，當地村民稱為「絕殺秘境」，遊客心情跟著心花怒放。