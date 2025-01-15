影／高雄地下人行道「恐怖如七月半」 居民反映近月無人理

高雄大寮區後庄火車站附近有一處地下人行道，燈具被人惡作劇噴上紅漆，燈光變成血紅色，加上牆壁有許多動物及文字塗鴉，居民形容像「七月半鬼門開」、「惡靈地下道」，許多人被嚇到。里長說，已向市府反映將近1個月都沒改善。高市工務局說，已報警並將盡速把燈具換新。

記者昨天中午進入後庄火車站旁的地下人行道，發現隧道內只有1盞燈具是白光，其餘燈具都是紅光，地下道入口處因陽光照射顯得明亮，但走過四分之一後，光線逐漸開始變黑，偶而響起的野鳥叫聲，讓牆上的動物塗鴉在紅光照射下，更顯得詭異。

大寮區後庄里長鄭德文說，這處地下人行道之前牆壁就被人塗鴉，去年12月下旬又有人朝燈具噴紅漆，導致燈光變成血紅色，「很像農曆七月鬼門開」，當地不少居民被嚇到，希望市府趕緊改善。

後庄火車站工作人員說，只走過一次地下道，但印象中當光是白光，「不知何時變成紅燈」。有網友表示，地下道回音很重，如果聽到不屬於團體的聲音，也許是高速婆婆（日本現代都市傳說的妖怪）來看你們了。也有網友說，紅色在暗處比較不刺眼，可以相對保護眼睛，但這通常是山屋比較會用紅光避免影響他人，還真的沒看過地下道也這樣用。

一名李姓女子（22歲）說，後庄火車站地處偏僻，晚上顯得荒涼，地下人行道的燈光變成紅色，牆面又被塗鴉，看起來相當恐怖，希望管理單位能重視。

高雄市議員張博洋說，地下人行道的牆面被塗鴉、燈具被噴紅漆，這種惡作劇已經引起民眾恐慌，呼籲警方要加強查緝，揪出犯案者。

市議員邱于軒說，這處地下人行道是後庄地區的民眾每天在通行使用的道路，卻被人塗鴉，甚至把燈具噴上紅漆，居民去年12月28日就向市府反映，卻遲遲沒有改善，行政效率真的很誇張。