快訊

唯一目標就是逮捕！南韓公調處：不考慮讓尹錫悅自願到案

台南超商店員遭凌虐、高樓開槍慘死 四海幫組長、女店長重判

韓總統官邸打開第3道防線允公調處進入！韓媒：尹錫悅將自行走出官邸

影／高雄地下人行道「恐怖如七月半」 居民反映近月無人理

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
被居民形容為「惡靈地下道、農曆七月半」的地下人行道，入口位於大寮後庄火車站附近。記者王勇超／攝影
被居民形容為「惡靈地下道、農曆七月半」的地下人行道，入口位於大寮後庄火車站附近。記者王勇超／攝影

高雄大寮區後庄火車站附近有一處地下人行道，燈具被人惡作劇噴上紅漆，燈光變成血紅色，加上牆壁有許多動物及文字塗鴉，居民形容像「七月半鬼門開」、「惡靈地下道」，許多人被嚇到。里長說，已向市府反映將近1個月都沒改善。高市工務局說，已報警並將盡速把燈具換新。

記者昨天中午進入後庄火車站旁的地下人行道，發現隧道內只有1盞燈具是白光，其餘燈具都是紅光，地下道入口處因陽光照射顯得明亮，但走過四分之一後，光線逐漸開始變黑，偶而響起的野鳥叫聲，讓牆上的動物塗鴉在紅光照射下，更顯得詭異。

大寮區後庄里長鄭德文說，這處地下人行道之前牆壁就被人塗鴉，去年12月下旬又有人朝燈具噴紅漆，導致燈光變成血紅色，「很像農曆七月鬼門開」，當地不少居民被嚇到，希望市府趕緊改善。

後庄火車站工作人員說，只走過一次地下道，但印象中當光是白光，「不知何時變成紅燈」。有網友表示，地下道回音很重，如果聽到不屬於團體的聲音，也許是高速婆婆（日本現代都市傳說的妖怪）來看你們了。也有網友說，紅色在暗處比較不刺眼，可以相對保護眼睛，但這通常是山屋比較會用紅光避免影響他人，還真的沒看過地下道也這樣用。

一名李姓女子（22歲）說，後庄火車站地處偏僻，晚上顯得荒涼，地下人行道的燈光變成紅色，牆面又被塗鴉，看起來相當恐怖，希望管理單位能重視。

高雄市議員張博洋說，地下人行道的牆面被塗鴉、燈具被噴紅漆，這種惡作劇已經引起民眾恐慌，呼籲警方要加強查緝，揪出犯案者。

市議員邱于軒說，這處地下人行道是後庄地區的民眾每天在通行使用的道路，卻被人塗鴉，甚至把燈具噴上紅漆，居民去年12月28日就向市府反映，卻遲遲沒有改善，行政效率真的很誇張。

工務局昨天表示，地下人行道的照明燈具是被噴上紅漆造成污損，經擦拭無效，需全數更換，對此工務局已先行報警追查行為人，未來將再派員加強巡檢避免設施再遭毀損。

高雄大寮區後庄火車站附近的地下人行道，燈具被人惡作劇噴上紅漆，燈光變成血紅色。記者王勇超／攝影
高雄大寮區後庄火車站附近的地下人行道，燈具被人惡作劇噴上紅漆，燈光變成血紅色。記者王勇超／攝影
高雄大寮區後庄火車站附近的地下人行道，燈具發出血紅色燈光照射牆面塗鴉，居民形容「像是惡靈地下道」。記者王勇超／攝影
高雄大寮區後庄火車站附近的地下人行道，燈具發出血紅色燈光照射牆面塗鴉，居民形容「像是惡靈地下道」。記者王勇超／攝影

人行道 火車站

延伸閱讀

新北全景相機檢測建置人行道資料庫 改善通行環境

福利不夠！高雄敬老卡每年1200點 無法折抵門診掛號費

桃捷綠線通車在即 市府斥資1.3億改善周邊人行道

屎如雨下！上百隻鳥群占據高雄林園電纜線 釀機車自摔

相關新聞

愛河灣超跑遊艇 遭控乘客無照自駕

台南遊艇業者進駐高雄愛河灣推出超跑造型遊艇體驗活動，半小時3000元供遊客包船，卻遭投訴業者讓第一次開船的遊客掌控方向盤...

美到像置身國外 南橫新武部落梅花「怒放」

大陸冷氣團接連報到，台東高山地區低溫度，促使南橫海端鄉新武部落梅花「怒放」，山頭宛如下起梅雪，白色花朵把枝頭開好開滿，覆...

影／高雄地下人行道「恐怖如七月半」 居民反映近月無人理

高雄大寮區後庄火車站附近有一處地下人行道，燈具被人惡作劇噴上紅漆，燈光變成血紅色，加上牆壁有許多動物及文字塗鴉，居民形容...

高市敬老卡擴及掛號費？ 再研議

高雄市老年人口去年突破54萬人，約42萬人領有敬老卡，社會局每年提供1200點社福點數供長輩搭交通運具，但多名民代認為，...

安泰病床剩一半 院方：幾近滿床

東港安泰醫院為屏東縣重度急救醫院之一，大火後，病床開床數砍半，剩190床，外界憂心醫療量能受影響。屏縣衛生局表示，大火後...

東港安泰醫院大火9死 違建開拆

屏東縣東港安泰醫院去年10月大火釀9死，燒出全院近5成違建問題，起火點動力中心違建率更逾3300%。醫院日前提起行政訴訟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。