高市敬老卡擴及掛號費？再研議

高雄市老年人口去年突破54萬人，約42萬人領有敬老卡，社會局每年提供1200點社福點數供長輩搭交通運具，但多名民代認為，應仿台北及台中市增加掛號費折抵功能，高市社會局表示，敬老卡用意在提高長輩社會參與率，而非消費補貼，是否擴充功能會再研議。

高市社會局表示，高雄今年敬老卡預算達2億1千餘萬，敬老卡旨在鼓勵長輩外出活動，何況弱勢長者已有相關醫療補助，若全市醫療院所擴充敬老卡功能恐需增加設備費用，因此是否擴充功能仍待研議。

高雄敬老卡除能免費搭乘市區公共車船和輕軌，每年另有1200點數可搭捷運及特約計程車，去年5月更增加在市內搭乘台鐵，每趟次最高扣50點，點數用畢仍有半價優惠。反觀台北市元旦起中低收入或領生活津貼的長者，持敬老卡到市立聯醫就醫可抵掛號費，每次最高扣50點；台中敬老卡、彰化長青福利卡可抵50元健保費。

葉淑媖說，70歲長輩看診費僅50元，由敬老點數扣抵後就能免費，是一大福音，她去年剩600多點未用，今年就重新結算，相當可惜；罹患三高的陳龔玉翠則說，平時就醫門診費動輒300元以上，敬老卡若能扣抵，就能減輕負擔。

高市議員鄭孟洳認為，衛福部去年3月取消掛號費上限，醫療院所掛號費調漲，而高市敬老卡的優惠集中在大眾運輸，市府應考慮擴增使用範圍，議員邱于軒則建議敬老福點數應開放全額扣抵市立醫院掛號費。