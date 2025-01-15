愛河灣超跑遊艇 遭控乘客無照自駕

台南遊艇業者進駐高雄愛河灣推出超跑造型遊艇體驗活動，半小時3000元供遊客包船，卻遭投訴業者讓第一次開船的遊客掌控方向盤「體驗自駕」！交通部航港局南部航務中心表示，無照駕駛遊艇依船員法可開罰6000元至3萬元。

台南遊艇業者到國外考察技術後回台灣開發製造超跑型遊艇，已獲航港局核發合格遊艇證書，依船舶法可供「包船」，整船出租從事娛樂活動，不能接散客。第4屆台灣國際遊艇展去年11月在高雄港盛大開幕，其中超跑遊艇最引矚目。高市海洋局說，這艘遊艇從去年11月底起固定停靠在高雄港亞果愛河灣遊艇碼，供民眾網路預約包船體驗。

有讀者投訴，超跑遊艇航行愛河灣，有時速度快到讓船頭抬起，「駕駛根本看不到前面，相當危險」；甚至遊艇駕駛向乘客說「有自駕體驗」，且與自稱首次開船的乘客易位，讓乘客自駕！

超跑遊艇業者張鴻文說，至今年2月底，有6輛超跑遊艇在愛河灣提供預約包船服務，每半小時3000元，視船型大小，可搭乘3至4人；但強調，超跑遊艇提供的自駕體驗只是讓顧客「擺拍」，過程仍由司機全程用手掌控油門，嚴禁顧客觸碰油門。

港務公司對此表示，愛河灣及第三船渠是商港區域範圍，同意高市府依水域遊憩活動管理辦法使用，只要海洋局同意，超跑遊艇不超出規範的活動區域，都可經營水域遊憩活動。高市海洋局則說，超跑遊艇屬非自用遊艇，包船就能載客。

但航港局南航中心仍將調查業者是否讓沒有動力小船駕駛執照的顧客開超跑遊艇，若無照駕駛遊艇，依船員法可處罰6000元以上3萬元以下罰鍰，並當場禁止駕駛，遊艇的所有者也會因為未配備合格駕駛，被依船員法處8000元以上4萬元以下罰鍰，未立即改善者，處30日以下的停航，1年內違反3次者，處6個月以下停航。