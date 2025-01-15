安泰病床剩一半 院方：幾近滿床

東港安泰醫院為屏東縣重度急救醫院之一，大火後，病床開床數砍半，剩190床，外界憂心醫療量能受影響。屏縣衛生局表示，大火後病患已分散安置，目前安泰門診量恢復到原時段，不致影響及屏東整體醫療量能。

東港安泰醫院近五成是違建，縣府昨進場拆除，安泰醫院榮譽院長、立委蘇清泉說，怎麼拆都全力配合。之前醫院已發包拆除，拆完倉庫，其他會繼續拆；D棟增建部分會申請容積率轉移、獎勵，或申請醫療專區，「會按部就班進行」。

蘇清泉先前抱怨，屏東縣容積率僅200%，台北、新北則有500%、600%。現在院方會買地來併，盡全力申請容積率移轉或獎勵；屏東縣府則說，台北、新北是位在直轄市商業區，安泰醫院在住宅區，不能一概而論。

安泰醫院許可病床數450床，大火前就因護理人力不足，僅開設371床，大火過後D棟無法再提供病床，急性病床為190床，院方坦承，的確影響到醫院醫療量能，目前幾乎都滿床狀態，但醫院會在法規範圍內，盡量滿足病患就醫。

大火後病床數對半砍，衛生局表示，大火過後，安泰轉出121名患者，分散到屏東縣其他區域教學醫院，包括屏基、寶建、東港輔英、部立屏東醫院等。但安泰醫院去年10月4日起提供24小時急診，門診也恢復至原時段，特殊病床空床數均無異常，衛生局會持續穩定各醫療區域量能及適時協助調度，保障民眾就醫權益。