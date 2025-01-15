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東港安泰醫院大火9死 違建開拆

聯合報／ 記者劉星君潘奕言／屏東報導

屏東縣東港安泰醫院去年10月大火釀9死，燒出全院近5成違建問題，起火點動力中心違建率更逾3300%。醫院日前提起行政訴訟聲請緩拆，昨遭法院駁回，縣府昨進場開拆，拆除6000平方公尺違建，預估工期最長2個月。

颱風天一場大火，讓東港安泰醫院違建現形，屏東地檢署專案小組朝過失致死、偽造文書等罪偵辦，動力中心電技師鄭姓員工列被告，檢方諭令30萬元交保；另安檢機構涉簽證不實，郭姓檢查人員涉偽造文書罪，檢方諭令40萬元交保，全案擴大偵辦，也要釐清醫院違建如何「增高長胖」，管理階層有無授意、知情。

屏東縣政府3日公告強制執行拆除東港安泰醫院違建，院方兩度發文縣府盼自行拆除，本月7日還曾請建築師提出增建D棟部分申請補照，縣府城鄉發展處建管科審查發現，申請補照內容連建築線範圍、基地調查報告、結構計算都沒有，土地使用同意書也未用印，予以退回。安泰10日再向高雄高等行政法院提聲請停止強制執行行政訴訟，法院昨駁回，縣府獲知後進場強制拆除。

昨一早縣府人員及員警就在現場集結，醫院相關人員也在現場奔走協調。但因現場違建建物、院區道路狹窄，大型機具進入困難，加上斷水斷電作業，原訂上午8時開拆，卻直到11時才開始，拖延近3小時。

大型怪手及機具從起火的D棟大樓動力中心違建外牆開始拆除，現場揚起陣陣灰塵。城鄉處長陳志宏表示，後續拆除作業會盡早拆完，一切依法辦理。違建拆畢後會向安泰醫院求償拆除費，院方表示尊重縣府。

安泰醫院經東港鎮公所與縣府勘查後，A、B、C、D棟及復健大樓都有大規模違建，全院合法建築面積估算約2萬1830平方公尺，違建面積約1萬310平方公尺，總違建率約47.2%，全院近半是未申請建照的違法建築物。昨天拆除的是起火動力中心與死傷嚴重D棟，拆除面積約6000平方公尺。

屏東縣政府 建築師 違建

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