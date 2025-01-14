台積電高雄擴廠環評初審未過 環團：應提碳排自主減量計畫

台積電昨天環評初審未通過，地球公民基金會、綠色公民行動聯盟等環團今聯合聲明強調，台積電5廠應停止分割環評，盡速將整體廠區開發環評書件送中央審理，並指台積電應該「自帶綠電」，同時要提出碳排自主減量計畫，善盡企業社會責任。

高雄市政府昨召開環評會議，審議台積電「原中油公司高雄煉油廠土地新建半導體廠擴建計畫環境影響說明書」，審議結果需補件再審，初審未過。

台積電楠梓開發廠區是以去年6月環評通過P3廠為基底，加上P4、P5廠擴建，3廠面積共計約60.22公頃，預計每小時瞬間最大用電量為630000KW，年用電量約55.2億度，日平均用水量達64500CMD（立方公尺／每天），溫室氣體淨排放量為233.51萬噸二氧化碳當量。

P3、P4、P5場廠與先前楠梓產業園區P1、P2廠，5座廠區開發面積達90.05公頃，年用電量加總達92億度，約占2023年高雄市總用電量30%、約住宅用電的1.6倍，日平均用水量則達10.75萬噸，溫室氣體淨排放量為390.28萬噸二氧化碳當量，僅次於中鋼1900萬噸 ，躍居高雄碳排放量第2名廠家，超越台塑仁武廠320萬噸、中油石化事業部225萬噸。

環團認為，台積電雖然承諾實際用電每年取得再生能源25%、2030年將取得再生能源60%、2040年取得再生能源100%，但應該要能夠「自帶綠電」，與社區協作屋頂光電，共同對綠電發展付出貢獻，降低台積電在未來遭遇綠電不足的風險。

再生水部分，台積電承諾使用100%再生水，然而預計需遲至2030年，橋頭、楠梓再生水廠方能日供給合計約10.5萬噸，彌足現有5廠區需求。

環團提5建議，希望高市府及台積電在高值化和高耗能產業轉型過程中，邁向低碳排、低外部成本，以及企業善盡SDGs、ESG責任永續未來。

首先，停止分割環評，整體開發已成既定事實，南科管理局應盡速就整體開發範圍提送環境部進行環境影響評估，而非不斷就小範圍切割送地方環評。 其次，台積電規畫5座廠區水、電、空、廢、毒等排放數據，應進行累進計算、整體評估，因此高度支持、同意環評委員意見，P3、4、5廠環境影響，應與P1、P2廠進行整體園區疊加效應影響分析與評估。

環團認為，台積電也應該要自帶綠電，承諾與社區協作打造淨零示範區，因廠區限制，無法於廠房屋頂自建綠電，不妨參考德國魯爾工業區褐地重建轉型過程，透過此產業機會與周邊鄰里社區協作，如屋頂光電、公民電廠等建置，轉由在地再生能源供應。

針對台積電新建廠區2040年前新增碳排放，是否已納入高雄市碳預算盤查與目標？台積電將來該如何因應也是重要課題，對此，環團建議，台積電環評應要求依「自主減量計畫管理辦法」執行碳排削減率，而非繳交碳費了事，並應要求RE100及100%再生水承諾，以5年為1期，提出具體達成2030年60%、2040年100%再生能源與淨零碳排路徑。