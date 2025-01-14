金門辦傳統建築風貌座談會 廣邀各界研商保存維護工作

金門縣政府今天舉辦「114年度金門縣維護傳統建築風貌座談會」，廣邀各領域專家、業界代表與政府部門代表齊聚一堂，共商傳統建築風貌的保存與維護進路，期望藉由意見交流，提升相關作業品質並解決實務挑戰。

自民國90年起，金門縣政府已推動傳統建築修繕補助，至今累計補助超過700棟建築，投入經費逾11億元。金門擁有超過4000棟傳統建築，這些建築不僅是金門歷史與文化的象徵，更是觀光產業的重要資源。縣府表示，隨著時代演進與技術進步，傳統建築維護面臨新的需求與挑戰，此次座談會旨在加強政策與實務間的銜接，確保保存工作能穩健推進。

建設處長黃儒新表示，此次座談會聚焦於金門縣近期推動的一系列政策與實務進展，說明金門縣政府修訂後的「維護傳統建築風貌建築物修繕獎助金額核算基準」及相關作業流程，並探討這些變動將如何影響未來的修繕申請，共同討論縣府於2023年7月公告的「金門縣維護傳統建築風貌審議原則」對現行案件的適用。此外，有關審議會歷次提出有關增建項目處理、設計規範落實及施工標準掌控等問題，也是重點議題。最後，座談會也關注工程現場的管理問題，以確保案場之勞工安全得以真正落實。

在會議中，縣府也邀請專家就增建項目處理、設計規範落實及施工標準掌控等問題提出建議，期望透過跨部門協作，進一步解決政策落地過程中的實際挑戰。