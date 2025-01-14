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金門迎春運、馬拉松高峰 縣府訪大陸推小三通服務升級

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣觀光處長許績鑫率隊前往泉州、廈門進行3天的訪問，與當地交通、港口、文旅及台辦部門，以及航運業者進行面對面交流，以提升春運及馬拉松期間的旅客服務效率。圖／縣府提供
金門縣觀光處長許績鑫率隊前往泉州、廈門進行3天的訪問，與當地交通、港口、文旅及台辦部門，以及航運業者進行面對面交流，以提升春運及馬拉松期間的旅客服務效率。圖／縣府提供

金門馬拉松」與農曆春節將至，金門縣預期迎來旅運高峰。金門縣長陳福海指示觀光處及相關單位，整合港務處、車船處等航運單位，由金門縣觀光處長許績鑫率隊，於昨日前往泉州、廈門進行3天的訪問，進行事務性交流與對接，期能透過雙方面對面溝通，進一步提升春運，為返鄉鄉親、台商及參賽跑者提供便捷的旅運服務。

許績鑫昨日率行政處副處長何佩舉、港務處長許嘉興、車船處長李文堆等16人組團，前往泉州、廈門進行訪問，行程聚焦於與當地交通、港口、文旅及台辦部門，以及航運業者進行面對面交流，以提升春運及馬拉松期間的旅客服務效率。

縣府觀光處表示，金門小三通航線是連接兩岸的重要通道，此次春運預計旅運量將顯著增加，為此，廈門航線將增至每週24航次，泉州航線則增至每週4航次，旨在緩解春節及賽事期間的運輸壓力，讓旅客享受更順暢的出行體驗。

觀光處強調，春節期間是鄉親返鄉及台商與陸上親友團聚的重要時刻，陳福海縣長也請他們必須優先考量旅客需求，他指示縣府團隊預先研擬問題，並主動與大陸相關單位對接，確保各項措施落實。

此次訪陸期間，金門縣府團隊特別針對小三通旅運提出多項建議，包括檢討現行通關流程、簡化線上票務系統手續，並推動航班彈性調整，期望透過雙方協調，提供高效便捷的旅客服務，滿足春運與馬拉松期間的特殊需求。

除了運輸服務升級，金門縣府也積極推動小三通旅遊，期望恢復浙江、江西、廣東等地居民來金旅遊的通道。針對陸客旅遊過程中面臨的問題，如領隊人手不足及旅行社系統權限更新，縣府向大陸部門反映，尋求改善方案。

縣府觀光處指出，金門與廈門、泉州之間的互動本就緊密，透過此次訪問進一步深化交流，攜手推動小三通服務升級。隨著春節與金門馬拉松的到來，縣府期望為兩岸旅客提供更便捷、安全、高效的交通服務，並促進兩岸人民交流。

金門縣觀光處長許績鑫率隊前往泉州、廈門進行訪問，進行事務性交流與對接，期能透過雙方面對面溝通，進一步提升春運，為返鄉鄉親、台商及參賽跑者提供便捷的旅運服務。圖／縣府提供
金門縣觀光處長許績鑫率隊前往泉州、廈門進行訪問，進行事務性交流與對接，期能透過雙方面對面溝通，進一步提升春運，為返鄉鄉親、台商及參賽跑者提供便捷的旅運服務。圖／縣府提供

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