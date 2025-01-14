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屏東縣府今公布2025年10大觀光活動 一年四季都好玩
屏東縣政府今14日宣布2025年10大觀光活動日期，「北野祭Into the Wild」3月14至16日屏東最北高樹鄉登場。「南國生活節」4月接續登場，還有冰鎮5月「屏東涼夏祭」，海域活動7月「屏東海洋嘉年華」，素有美人湯之稱11月「四重溪溫泉季」，屏東一年四季都好玩。
縣府交通旅遊處表示， 除大型活動，也有四季型活動，喜歡港邊音樂風「鹽琉開趴」在新園海洋航運園區，還是質感文青風於風域半島舉辦的「風域祭」。另外，喜愛運動賽事朋友，6月「3D旅遊嘉年華」滿足陸、海、空運動體驗，10月「滿州佳樂水ASC亞洲衝浪聯盟巡迴賽」、11月「墾丁國際馬拉松」，春夏秋冬，在屏東玩透透。
交旅處指出，2025年全年度精彩活動計畫，涵蓋春夏秋冬，傳統文化盛會、極限運動、音樂狂歡與放鬆身心的溫泉季等，無論熱愛冒險、享受自然，還是尋求休閒放鬆，屏東能滿足不同旅客需求。屏東的住宿選擇多樣化，從海景渡假村到溫泉酒店，擁有舒適休憩空間。
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