屏東大鵬灣青洲灣派對將登場 10座Ｑ版神獸沙雕吸睛

大鵬灣國家風景區管理處於1月17日至2月12日在大鵬灣青洲灣舉辦「2025青洲灣派對」，其中以「歡喜金蛇年、神獸來拜年」為主題創作的10座Ｑ版神獸沙雕，以沙灘黑沙為基底輔以金沙點綴眼睛及字體，栩栩如生十分吸睛，不少遊客駐足觀賞。

鵬管處去年在青洲派對推出2座沙雕，大獲好評，今年加碼創作10座沙雕，以生肖蛇及東方開運神獸為主題，包括龍、麒麟、玄武、孔雀、年獸、三腳蟾蜍、貔貅等，另外還包含東隆宮黃金牌樓及鵬灣跨海大橋等東港知名景點。

沙雕是由台灣沙雕藝術師陳坤田擔任藝術總監，邀請3名來自日本的頂尖沙雕師保板俊彥、松木由子和林真理，與台灣沙雕團隊共同創作。陳坤田表示，青洲的黑沙因有較多土黏性高，極具可塑性，雕塑後結構支撐性強，非常適合沙雕。加上東港、大鵬灣一帶不受東北季風影響，作品可以維持更久。

沙雕夜間也會打光，呈現不一樣的美感；另外鵬管處也打造全台首座使用再生能源發光的大型夜光雕塑「雲光島」，將大鵬灣的藝術饗宴從白天延伸至夜間，夜間除了欣賞自體發光的裝置藝術外，還能利用手機來體驗「用光許願」，與沙雕相輝映。