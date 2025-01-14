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高雄女子臨停超商被收500元清潔費 店家遭查未領停車場登記
高雄一名女子日前臨停在超商外遭店家收取500元清潔費，事後發現店家有掛上牌面稱「私人場地使用規定」，若駕駛不在門市內不能停放，否則酌收費用；市府交通局認為，該商場附設停車場若收取費用，需依法申請停車場登記證，違者最高開罰1萬5千元；超商總部也回應，該做法不合經營規範，已要求撤下告示。
該名女子在社群平台「Threads」指出，她日前到大社區中正路某超商外臨時停車，先到他處買晚餐後，才回超商購物，但她的車子卻遭人用花圃圍起，一名中年男子稱她影響他人做生意，要求她支付500元費用，她最後繳錢後發現發票抬頭沒寫停車費，發文怒批「本來想消費的興致都化為烏有，第一次臨停超商還要被坑錢」。
該女子後來發現超商外掛有牌面稱「私人場地使用規定」，內容指該場地僅限消費者使用，駕駛不在門市內不能停放，否則酌收每日500元清潔費，內容更指「車輛置於本場地內，視為已接受本場地使用約定」，女子說表示當下停車方向無法看到標示，必須要到另一方向才能看到。其他網友怒批「可以報警了」、「涉強制罪了」。
該處路面為店家私人場地，依停車場法規定，若為開放公眾停車的收費場地，負責人應訂定管理規範，向地方主管機關報請核備，領得停車場登記證後才能營業；高市交通局表示，該商場附設停車場，若有對未購物使用停車者收取費用，不論收費名目，應依停車場法規定，申辦停車場登記證，違者可處3千至1萬5以下罰鍰。
超商總部回應，該店停車收費做法，不合經營規範，已立即要求該店撤下告示，對受影響消費者將全額退還費用。
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