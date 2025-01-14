高市府小內閣3人將卸任 市長陳其邁獻花送別

高雄市府今天召開市政會議，會中市長陳其邁要求觀光局加強今年高雄燈會公廁數量與清潔維護。此外，高雄市府副秘書長陳盈秀與主計處長李瓊慧將屆齡退休，農業局長張清榮也請辭，陳其邁贈送花束感謝3人的付出。

高雄燈會預計1月25日至2月16日在愛河灣及16至18號碼頭登場，日本人氣IP「吉伊卡哇」是今年燈會主角，小提燈也獲得授權。觀光局簡報籌備情形後，陳其邁要求加強大型活動公廁與流動廁所數量，並串連市內特色景點。

副秘書長陳盈秀、主計處長李瓊慧及農業局長張清榮即將離開市府團隊，市政會議開始前，市府給予表揚。

陳其邁表示，陳盈秀參與捷運建設、大林蒲遷村、鳳山車站住戶搬遷及安置等重大計畫之溝通協調工作等，經行政院依獎章條例，頒發三等功績獎章。主計處長李瓊慧處長積極推動主計業務創新，提升市府行政效能，並於全國普查屢獲佳績，表現優異。

此外，陳其邁上任後重用農會出身的張清榮擔任農業局長，張清榮近日基於個人生涯規畫請辭。陳其邁說，張清榮在市府任職近4年，推動智慧農業與拓展行銷通路，對高雄農業轉型與成長，貢獻良多。