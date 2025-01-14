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星星王子打擊樂團將赴日演出 高市辦啟程儀式祝福

中央社／ 高雄14日電

「星星王子打擊樂團」是全台首個完全由自閉症者組成的專業打擊樂團，將在2月5日至11日前往日本「2025國際障礙者文化藝術節」演出，高市社會局今天辦啟程儀式祝福演出順利。

高雄市社會局指出，星星王子打擊樂團今年受日本全國手牽手育成會邀請，將在2月5日至11日前往日本「2025國際障礙者文化藝術節」登台表演，為祝福樂團活動演出順利平安，今天在高雄市政府四維行政中心1樓舉辦啟程儀式。

社會局表示，樂團民國79年成立，為台灣第1個完全由自閉症者組成的專業打擊樂團，由高雄市私立星星兒社會福利基金會支持，成員經嚴謹音樂訓練與長期專業輔導，成立目的是為讓具有音感天賦孩子，透過音樂治療與專業訓練，改善專注力與社交能力，並建立自信及培養音樂才華。

高雄市社會局長蔡宛芬表示，社會局補助星星王子打擊樂團在市政府四維行政中心中庭進行音樂演奏迄今19年，希望透過這次演出活動，進行國際文化交流及展現高雄社會福利領域成果，提升大眾認識與包容自閉症，並看見身障者能突破限制，發揮無限潛能，在舞台上閃耀光芒。

社會局今天發布新聞稿指出，自閉症是一種由先天性腦部發展異常引起的障礙，常伴隨社會互動困難、語言發展遲滯、刻板行為，有時還會合併智能或情緒障礙。他們獨特孤立特質與我行我素風格，宛如夜空中閃耀星星，因此稱為「星星兒」。

樂團 自閉症 音樂

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