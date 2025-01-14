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大阪府松原市長邀參觀世博會 高雄市長陳其邁允高雄將參與

中央社／ 高雄14日電
高雄市長陳其邁。聯合報系記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁。聯合報系記者劉學聖／攝影

日本大阪府建築士事務所協會會長樋上雅博今天拜會高雄市長陳其邁，並轉達大阪府松原市長親筆信，邀高雄市參觀2025年世界博覽會，陳其邁表示感謝，並允諾高雄將參與。

樋上雅博13日率團訪問高雄，今天拜會陳其邁，一同進行淨零建築交流。樋上雅博並致贈代表年節吉祥物的御羽子板飾，陳其邁也以具有傳統建築文化傳承與創新融合的高雄字樣磚板框飾作為回禮。

陳其邁表示，市府2013年與此協會簽署MOU合作意向書以來，雙方確立理解及友好關係，也持續促成在太陽能、智慧綠建築、零碳建築等技術服務交流的合作共識，並持續多次相互交流及參訪，展現難能可貴相互扶持友誼。

樋上雅博表示，台日兩國均為實現高標準零碳社會努力中，透過不斷互訪交流，看見高雄市政府有許多創新思維與案例，值得學習。

樋上雅博並當場致贈52張「2025大阪．關西世界博覽會」門票，同時轉達大阪府松原市長澤井宏文親筆信，邀請高雄市政府及MOU簽訂公會於5月間前往參觀。

陳其邁對此表達感謝與支持，並表示「2025大阪．關西世界博覽會」將有史上最多的160個國家及組織共同參展，涵蓋科技、文化、永續發展等多元領域，允諾高雄市政府必將參與國際盛事。

協會在高雄期間，還將參訪高雄車站綠之丘、美麗島捷運站光之穹頂、高雄世運主場館、高雄港灣設施等市政建設；樋上雅博代表協會感謝市府安排，希望藉由城市互訪，持續保持雙邊友好關係。

大阪 日本 陳其邁

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