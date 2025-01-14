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高市毒防局長遭指按讚列考績 林瑩蓉：鼓勵性質

中央社／ 高雄14日電

國民黨高雄市議員白喬茵日前接獲爆料，指高雄市毒防局長林瑩蓉要求部屬為宣導影片按讚，並列入考績計算。對此，林瑩蓉表示，是鼓勵性質，沒有列入考績或獎懲。

國民黨高雄市議員白喬茵在臉書（Facebook）發文並出示LINE對話截圖，指林瑩蓉要求部屬為宣導影片按讚，並列入考績計算。白喬茵說，看對話截圖，發現毒防局人員有沒有按讚是需要被列入考績計算，忘記按讚還得自請處分，甚至深夜11時多了，林瑩蓉依舊持續詢問有沒有按讚。

白喬茵說，毒防局每年預算新台幣1、2億，主要工作是擬定毒品防制策略、藥癮者處遇輔導、推動社會復歸方案等事項，結果林瑩蓉一天到晚在糾結部屬有沒有確實按讚。

高雄市政府毒品防制局長林瑩蓉今天接受媒體採訪表示，在防疫期間不能做人跟人接觸，所以會透過網路宣導，因此承辦宣導業務科室在一些影片等各方面都需要再加強，承辦人員也很努力很認真，大家都一起投入工作，現在做得很棒。

對於「按讚」列入考績或獎懲機制部分，林瑩蓉說，只是希望大家能督促自己，並沒有列入年度考績或獎懲，是希望人員能更精進，大家能投入自己的業務，「所以當時就會這樣希望，其實是鼓勵性質」。

白喬茵 考績 高雄市

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