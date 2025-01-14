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高雄計程車年假10天「加收50元」 自行喊價司機最高開罰9萬

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
因應春節，高雄市計程車自1月24日至2月2日共10天將加收50元。圖／高雄市交通局提供
因應春節，高雄市計程車自1月24日至2月2日共10天將加收50元。圖／高雄市交通局提供

因應春節高雄市計程車自1月24日至2月2日共10天將加收50元；交通局提醒，車上計費表已有春節加成功能，民眾只需依照跳表金額支付車資，不需再額外加付50元。如遇見司機用喊價方式而未依跳表收費，可記下搭乘時間、地點和車號、司機姓名等向交通局申訴，裁罰9千至9萬元罰鍰。

為體恤計程車司機農曆春節期間持續提供服務的辛勞，高雄市依慣例，114年高雄市計程車春節加成1月24日至2月2日共10天，除原日、夜間運價（夜間23時至凌晨6時加2成）計費外，每趟次再加收50元，交通局製作春節期間運價加成貼紙，免費贈送高雄市計程車相關公（工、協）會及合作社等，協助發送司機張貼。

交通局表示，搭乘計程車時司機依規定按表收費，民眾搭乘計程車下車前向司機索取乘車證明，保障自身安全及權益，如有遇見司機用喊價方式而未依跳表收費，可記下所搭乘的時間、地點及車號、司機姓名等向交通局申訴，一旦查證屬實，將依公路法第77條規定，裁處9000元至9萬元罰鍰。

交通局呼籲，計程車司機切勿為了賺取更多車資向民眾違法喊價，一旦遭到查獲重罰將得不償失，對於民眾有搭乘計程車需求時，交通局貼心提供高雄市績優車隊聯絡資訊。

春節 計程車司機 高雄市

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