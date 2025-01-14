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超跑遊艇進駐高雄愛河灣 遭投訴讓無駕照乘客開船「危險」

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
超跑造型遊艇的業者想要推廣遊艇水上活動，去年11月底高雄遊艇展後，停靠在高亞果愛河灣遊艇碼頭，提供民眾預約包船。圖／本報資料照片
超跑造型遊艇的業者想要推廣遊艇水上活動，去年11月底高雄遊艇展後，停靠在高亞果愛河灣遊艇碼頭，提供民眾預約包船。圖／本報資料照片

近日有台南的遊艇業者進駐高雄愛河灣，推出超跑造型遊艇體驗活動，以半小時3000元的價格讓遊客包船，吸引民眾報名。讀者投訴，業者竟讓自稱第一次開船的遊客，在海上與超跑遊艇的司機換位置，掌控方向盤開船「體驗自駕」。交通部航港局南部航務中心說，駕駛遊艇需有動力小船駕駛執照，無照駕駛遊艇可依船員法，開罰6000元至3萬元。

超跑遊艇屬於非自用遊艇，是由台南的遊艇業者到國外考察技術後，回台灣開發製造，已經航港局核發核發合格遊艇證書，依據船舶法僅能用「包船」的方式，整船出租從事娛樂活動，不能接散客。

第4屆台灣國際遊艇展去年11月28日在高雄港嘉信22號遊艇碼頭開幕，展出77艘遊艇讓民眾欣賞，其中就有超跑遊艇。高市海洋局說，超跑遊艇從去年11月底起固定停靠在高雄港亞果愛河灣遊艇碼頭，因業者想要推廣遊艇水上活動，在遊艇展後進駐高雄讓民眾體驗，提供民眾網路預約包船。

讀者向聯合報投訴，超跑遊艇在愛河灣的航道行駛，有時速度快到讓船頭抬起，「駕駛根本看不到前面，相當危險」；甚至有超跑遊艇的司機對乘客說「我們有自駕體驗」，在海上與自稱第一次開船乘客換位置，讓乘客坐上駕駛座手握方向盤，操控遊艇行進方向。

超跑遊艇業者張鴻文說，目前至2月底，會有6輛超跑遊艇在愛河灣提供預約包船服務，價格每半小時3000元，視船型大小，可搭乘3至4人；超跑遊艇提供的自駕體驗，只是讓顧客「擺拍」，過程中由司機全程用手掌控油門，嚴禁顧客觸碰油門。

港務公司表示，愛河灣及第三船渠是商港區域範圍，港務公司已同意高市府依「水域遊憩活動管理辦法」使用，只要海洋局同意，超跑造型遊艇即可經營水域遊憩活動，港務公司會持續追蹤活動區域，不得超出活動區域。高市海洋局說，超跑遊艇屬於非自用遊艇，只要採取包船方式，就可以載客。

航港局南航中心表示，將調查業者是否讓沒有動力小船駕駛執照的顧客駕駛超跑遊艇，若顧客無照駕駛遊艇，可依據船員法處罰6000元以上3萬元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，遊艇的所有者也會因為未配備合格駕駛，被依船員法處8000元以上4萬元以下罰鍰，未立即改善者處30日以下的停航，1年內違反3次者處6個月以下停航。

愛河 航港局 遊艇

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