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安泰醫院大火9死檢朝過失致死、偽造文書偵辦 2人列被告

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安泰大火9死拆違建 衛生局：屏縣醫療量能維持正常運作

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
東港安泰醫院是屏東縣重度急救責任醫院，去年10月颱風遇上大火，風雨交加協助轉院。屏東縣府衛生局表示，屏東縣醫療量能目前維持正常運作。圖／報系資料照
東港安泰醫院是屏東縣重度急救責任醫院，去年10月颱風遇上大火，風雨交加協助轉院。屏東縣府衛生局表示，屏東縣醫療量能目前維持正常運作。圖／報系資料照

東港安泰醫院是屏東縣重度急救責任醫院，去年10月3日山陀兒颱風來襲發生大火釀9死。屏東縣府衛生局表示，屏東縣醫療量能目前維持正常運作。

衛生局指出，東港安泰醫院大火前院內許可病床數450床，因護理人力不足，開放371床。大火過後，該院去年10月4日起即提供24小時急診，門診量能已恢復至原時段，並維持24小時住院服務，病房開設A、B、C棟，實際開床數190床（占床率77.13%）、精神科20床（占床率40.7%）、加護病房18床（占床率95%）、特殊病床32床。

衛生局表示，屏東縣醫療量能目前皆維持正常運作，如後續有涉及住院病患安置問題，將事先通知院方與病患充分溝通，並依其意願給予妥善安置。

衛生局指出，東港安泰醫院涉及違反醫療法第25條第1項，「醫院除其建築構造、設備應具備防火、避難等必要之設施外，並應建立緊急災害應變措施」，衛生局已裁罰5萬元，已繳款，請安泰醫院依消防、建築、公安、醫療等相關法令規定改善。

東港安泰醫院是屏東縣重度急救責任醫院，大火燒出違建，屏東縣府衛生局表示，屏東縣醫療量能目前維持正常運作。記者劉學聖／攝影
東港安泰醫院是屏東縣重度急救責任醫院，大火燒出違建，屏東縣府衛生局表示，屏東縣醫療量能目前維持正常運作。記者劉學聖／攝影

加護病房 屏東縣 衛生局

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