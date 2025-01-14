澎湖春節敬老禮金發放 長者每人5千好過年

澎湖春節敬老平安禮金今天發放，每名65歲以上長者、設籍滿3年，均可領取5000元全新大鈔；全縣2萬400人符合請領，春節好過年。

縣長陳光復與社會處長周柏雅今天親察禮金整備情形，慰勉近100名工作人員辛勞，並向長者們致上最崇高敬意，祝福長輩縣民幸福、平安、快樂。

陳光復表示，澎湖「春節敬老平安禮金」發放，全縣符合請領長者計有2萬400人，每人5000元，發放總金額逾1億。

縣府社會處表示，「春節敬老平安禮金」發放，民國48年12月31日前出生、設籍澎湖滿3年長者均可領取；其中望安與七美2離島昨天先行提領護送至離島，澎湖本島4鄉市則在今天提領，在各村里長及村里幹事發放，發放至3月13日止；3月14日至4月10日為補發期限，逾期不再辦理補發。