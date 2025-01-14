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烈嶼黃魚汛期吸引陸籍漁船越界捕魚 海巡將加強巡邏

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門海巡隊副隊長陳建文今天表示，為有效防範越界行為，第十二巡防區今天起全天候派駐兩艘巡防艇，分別在小金門南岸及北岸進行全天候巡邏，保障當地漁民權益記者蔡家蓁／攝影
金門海巡隊副隊長陳建文今天表示，為有效防範越界行為，第十二巡防區今天起全天候派駐兩艘巡防艇，分別在小金門南岸及北岸進行全天候巡邏，保障當地漁民權益記者蔡家蓁／攝影

近期隨著海象轉好，午魚和黃魚等高經濟價值魚類進入小金門周邊海域的漁汛期，大陸籍漁船越界作業的情況明顯增加，甚至昨天晚間發生兩艘陸籍快艇突破防線的事件。為有效防範越界行為，第十二巡防區今天起全天候派駐兩艘巡防艇，分別在小金門南岸及北岸進行全天候巡邏，保障當地漁民權益。

第十二巡防區表示，昨天晚間6點多，雷達偵測到兩艘陸籍快艇駛入小金門南山近岸作業。巡防區隨即派遣近岸多功能艇CP-1031，配合現場執勤的10073艇，迅速前往進行攔截。面對巡防艇的到來，越界快艇立即停止作業並迅速撤離，朝漳州方向逃逸。由於行動快速，此次並未能成功攔截非法快艇，但巡防區已即時調整勤務部署，加強防堵措施。

據了解，自13日深夜起，巡防隊在小金門周邊海域部署升級，除了原有的南、北岸兩艘巡防艇外，額外派遣一艘近岸多功能艇進駐檳榔嶼水域，實施全天候「兩大艇一小艇」的巡邏模式，並強化雷達監控與應急反應能力。

第十二巡防區表示，近期小金門漁場吸引了不少陸籍漁船試圖越界作業，我方將持續採取執法措施，保障我國漁民權益不受侵害，同時維護海域秩序與國家主權。海巡也呼籲當地漁民遇有可疑船隻，可立即通報，以便相關單位能快速應對。

烈嶼南山頭海域，昨天晚間疑似有大陸漁船越界捕魚，金門海巡隊獲報出海驅離。圖/金門海巡隊提供
烈嶼南山頭海域，昨天晚間疑似有大陸漁船越界捕魚，金門海巡隊獲報出海驅離。圖/金門海巡隊提供
烈嶼南山頭海域，昨晚間疑似有大陸漁船越界捕魚，金門海巡隊獲報出海驅離。圖/金門海巡隊提供
烈嶼南山頭海域，昨晚間疑似有大陸漁船越界捕魚，金門海巡隊獲報出海驅離。圖/金門海巡隊提供

成功 漁民 金門

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