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陳其邁「組樂團」迎接海島生活節 擔心五音不全嚇跑觀眾

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁與美日菲泰駐高代表合組跨國樂團為活動宣傳，眾人勤練滅火器樂團的受歡迎歌曲「海上的人」。圖／高市府行國處提供
高雄市長陳其邁與美日菲泰駐高代表合組跨國樂團為活動宣傳，眾人勤練滅火器樂團的受歡迎歌曲「海上的人」。圖／高市府行國處提供

高市府下月首度多國舉辦日光海島生活節，高雄市陳其邁化身歌手，近日與美日菲泰駐高代表合體練唱拍攝宣傳片，至於會不會在活動開場演出。陳其邁賣關子說，希望透過活動行銷各國家不同特色文化及美食，但也擔心五音不全，出場唱歌會嚇跑民眾。

市府行國處指出，海島生活節將匯集近200個品牌參與多國市集、邀請各國人氣歌手以及KOL戶外講座、互動攝影展，預計2月22日、23日在高雄中央公園登場。

為宣傳活動，陳其邁與四位駐高使節組樂團拍宣傳片。陳其邁擔任主唱，日本高雄事務所長奧正史是貝斯手，美國在台協會高雄分處長張子霖挑戰鼓手，泰國貿易經濟辦事處高雄勞工處長陳燦榮則為鍵盤手，以及吉他手馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處長崔瑞霞。分別以中、日、英、泰四種語言，邀請各國朋友一起到中央公園體驗海島風情。

陳其邁說，包括菲律賓、泰國、美國、日本以及高雄在內，特別針對海島、東南亞國家，共同舉辦生活節，最主要是行銷各國家不同的特色文化還有美食；日本奧正史所長因為他很會彈貝斯，所以希望由大家合組一個樂團，來行銷各國家不同文化、觀光美食，以及其他的手工藝品等。

陳其邁說，高雄有非常多新住民或移工朋友，在高雄這個移民城市，也逐漸融為我們城市文化的一個非常重要的元素，所以希望透過日光海島生活節的串接，來加強彼此之間友誼的聯繫，讓大家能夠彼此欣賞不同的文化，彼此的交流，同時也能夠行銷這幾個國家不同的觀光或者是文化。

記者追問陳其邁是否要在開幕時演唱。陳其邁說，海島生活節有很多知名的樂團歌手，還有搭配各國美食文化，那天樂團練唱時候，奧正史所長欲罷不能，且提議要唱一首歌曲，很想大顯身手，「但我五音不全，我們現在有在偷練，但我怕跟不上節拍、慘不忍睹」，所以再來看看，怕歌一唱民眾全部都跑掉，可惜舉辦了這麼大的活動。

高雄市長陳其邁與美日菲泰駐高代表合組跨國樂團為活動宣傳，眾人勤練滅火器樂團受歡迎歌曲「海上的人」。圖／高市府行國處提供
高雄市長陳其邁與美日菲泰駐高代表合組跨國樂團為活動宣傳，眾人勤練滅火器樂團受歡迎歌曲「海上的人」。圖／高市府行國處提供

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