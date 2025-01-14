陳其邁「組樂團」迎接海島生活節 擔心五音不全嚇跑觀眾

高市府下月首度多國舉辦日光海島生活節，高雄市長陳其邁化身歌手，近日與美日菲泰駐高代表合體練唱拍攝宣傳片，至於會不會在活動開場演出。陳其邁賣關子說，希望透過活動行銷各國家不同特色文化及美食，但也擔心五音不全，出場唱歌會嚇跑民眾。

市府行國處指出，海島生活節將匯集近200個品牌參與多國市集、邀請各國人氣歌手以及KOL戶外講座、互動攝影展，預計2月22日、23日在高雄中央公園登場。

為宣傳活動，陳其邁與四位駐高使節組樂團拍宣傳片。陳其邁擔任主唱，日本高雄事務所長奧正史是貝斯手，美國在台協會高雄分處長張子霖挑戰鼓手，泰國貿易經濟辦事處高雄勞工處長陳燦榮則為鍵盤手，以及吉他手馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處長崔瑞霞。分別以中、日、英、泰四種語言，邀請各國朋友一起到中央公園體驗海島風情。

陳其邁說，包括菲律賓、泰國、美國、日本以及高雄在內，特別針對海島、東南亞國家，共同舉辦生活節，最主要是行銷各國家不同的特色文化還有美食；日本奧正史所長因為他很會彈貝斯，所以希望由大家合組一個樂團，來行銷各國家不同文化、觀光美食，以及其他的手工藝品等。

陳其邁說，高雄有非常多新住民或移工朋友，在高雄這個移民城市，也逐漸融為我們城市文化的一個非常重要的元素，所以希望透過日光海島生活節的串接，來加強彼此之間友誼的聯繫，讓大家能夠彼此欣賞不同的文化，彼此的交流，同時也能夠行銷這幾個國家不同的觀光或者是文化。