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影／東港安泰醫院近五成院區違建 今天拆除警方戒備

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
屏東東港安泰醫院去年10月因山陀兒颱風天大火釀9死多傷，也燒出全院近5成都是違建，屏東縣府今天上午進場強制拆除，警方也派出數十名員警到場戒備防意外發生。記者劉學聖／攝影
屏東東港安泰醫院去年10月因山陀兒颱風天大火釀9死多傷，也燒出全院近5成都是違建，屏東縣府今天上午進場強制拆除，警方也派出數十名員警到場戒備防意外發生。記者劉學聖／攝影

屏東東港安泰醫院去年10月因山陀兒颱風天大火釀9死多傷，也燒出全院近5成都是違建，屏東縣府今天上午進場強制拆除，院方在10日向高雄高等行政法院聲請停止強制執行訴訟，法院裁定駁回聲請，縣府如期進場拆違建，上午工程人員調來一部大鋼牙怪手從D棟建築開拆，現場煙霧迷漫，警方也派出數十名員警到場戒備防意外發生。

東港安泰醫院去年10月3日山陀兒颱風來襲發生大火，造成9死重大醫院事故，大火也讓違建現形，縣府指出東港安泰醫院5棟建築幾乎都有違建情況，包括發生火警D棟大樓及毗鄰電力中心，分別垂直增建6層及5層樓，超級違建面積合計達6000平方公尺，其中起火點電力中心，合法領照面積僅一層樓45.68平方公尺，卻增建為5層樓1510平方公尺，違建率超過3300%。安泰醫院在1月7日，請建築師掛出補建造文件，提出增建D棟部分申請補照。縣府表示提出申請補照文件中，建築線範圍、基地調查報告、結構計算等均無提供、土地使用同意書未用印，原來領到使照要辦理變更使照相關資料都沒有，縣府退回，依法強制拆除。

屏東東港安泰醫院去年10月因山陀兒颱風天大火釀9死多傷，也燒出全院近5成都是違建，屏東縣府今天上午進場強制拆除，警方也派出數十名員警到場戒備防意外發生。記者劉學聖／攝影
屏東東港安泰醫院去年10月因山陀兒颱風天大火釀9死多傷，也燒出全院近5成都是違建，屏東縣府今天上午進場強制拆除，警方也派出數十名員警到場戒備防意外發生。記者劉學聖／攝影
屏東東港安泰醫院去年10月因山陀兒颱風天大火釀9死多傷，也燒出全院近5成都是違建，屏東縣府今天上午進場強制拆除，警方也派出數十名員警到場戒備防意外發生。記者劉學聖／攝影
屏東東港安泰醫院去年10月因山陀兒颱風天大火釀9死多傷，也燒出全院近5成都是違建，屏東縣府今天上午進場強制拆除，警方也派出數十名員警到場戒備防意外發生。記者劉學聖／攝影
屏東東港安泰醫院去年10月因山陀兒颱風天大火釀9死多傷，也燒出全院近5成都是違建，屏東縣府今天上午進場強制拆除，警方也派出數十名員警到場戒備防意外發生。記者劉學聖／攝影
屏東東港安泰醫院去年10月因山陀兒颱風天大火釀9死多傷，也燒出全院近5成都是違建，屏東縣府今天上午進場強制拆除，警方也派出數十名員警到場戒備防意外發生。記者劉學聖／攝影
屏東東港安泰醫院去年10月因山陀兒颱風天大火釀9死多傷，也燒出全院近5成都是違建，屏東縣府今天上午進場強制拆除，警方也派出數十名員警到場戒備防意外發生。記者劉學聖／攝影
屏東東港安泰醫院去年10月因山陀兒颱風天大火釀9死多傷，也燒出全院近5成都是違建，屏東縣府今天上午進場強制拆除，警方也派出數十名員警到場戒備防意外發生。記者劉學聖／攝影
屏東東港安泰醫院去年10月因山陀兒颱風天大火釀9死多傷，也燒出全院近5成都是違建，屏東縣府今天上午進場強制拆除，警方也派出數十名員警到場戒備防意外發生。記者劉學聖／攝影
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屏東東港安泰醫院去年10月因山陀兒颱風天大火釀9死多傷，也燒出全院近5成都是違建，屏東縣府今天上午進場強制拆除，警方也派出數十名員警到場戒備防意外發生。記者劉學聖／攝影
屏東東港安泰醫院去年10月因山陀兒颱風天大火釀9死多傷，也燒出全院近5成都是違建，屏東縣府今天上午進場強制拆除，警方也派出數十名員警到場戒備防意外發生。記者劉學聖／攝影
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山陀兒颱風 建築師 違建

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