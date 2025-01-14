福利不夠！高雄敬老卡每年1200點 無法折抵門診掛號費

高雄市老人人口去年突破54萬人，老年人口比率達19%，當中領取市府敬老卡達42萬人，比例高達7成，高市社會局發放的敬老卡每年提供1200點搭乘全市交通運具，但許多民代認為功能不足，應增加「折抵掛號費」功能，例如北市今年已首辦市立聯合醫院，弱勢長者憑卡扣抵50元，台中更是不限身份直接折抵50元。

高雄敬老卡除了未限額免費搭乘市區公共車船和輕軌外，每年有1200點社福點數，可用作搭乘高雄捷運及特約計程車，去年5月更擴大功能可用於搭乘台鐵高雄轄內車站，每趟次最高扣抵50點，點數用畢仍有半價優惠，社福點數於每年年底若有有餘額不會累計至隔年，每年會重新給予1200點。

北市持有敬老卡、愛心卡民眾超過68萬人，今年元旦起，持有中低收入證明或領取中低老人生活津貼的長者，可持敬老卡在市立聯合醫院7大院區就醫時，以點數折抵掛號費，每次最高扣抵50點，預計近9000人受惠，預估補助金額約1500萬元；另外台中市敬老卡、彰化縣長青福利卡也能折抵50元健保門診費用。

市議員鄭孟洳表示，高雄敬老卡目前優惠都集中在搭乘大眾運輸，衛福部去年3月取消掛號費上限，部分醫療院所掛號費調漲，許多患有慢行疾病的長者，退休後在醫療花費增加不少，市府應考量減輕其醫療負擔，擴大敬老卡點數的使用範圍，比照台北今年開始的新制，開放折抵全額或部分掛號費用。市議員邱于軒則建議敬老卡社福點數應全額扣抵市立醫院掛號費。