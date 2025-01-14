農民驚！像恐龍的綠鬣蜥爬上檳榔樹 屏東去年獵捕4.8萬隻

綠鬣蜥氾濫，屏東縣去年獵捕綠鬣蜥數量再創新高逾4.8萬多隻，內埔鄉林姓檳榔農昨採收檳榔時，驚見巨大綠鬣蜥，爬上約7層樓高檳榔樹，他驚呼「像恐龍一樣」。

「嚇我一跳！」林姓檳榔農自嘲，「我這個無牌獵人，經苦戰多時，無法逮捕到案，只好放牠一條命！」。

林姓農民說，檳榔園周邊之前有看到小隻綠鬣蜥，昨出現這隻巨大，從頭到尾巴約100公分，他原本想說用長桿檳榔刀，把綠鬣蜥打下來，但想想還是不要殺生。附近農民除有種檳榔樹，也有種植果樹，也曾看到有5隻綠鬣蜥現蹤。

屏東縣府農業處表示，2024年綠鬣蜥移除數量再創新高，共捕捉4萬8209隻綠鬣蜥，民眾捕捉約占3成。

農業處指出，去年12月30日舉辦首批移除綠鬣蜥教育訓練課程，150人報名，135人完成訓練，後續待林業及自然保育署建置完成移除上傳資料APP後將正式投入移除工作。2025年開5場次，1月兩場1月21、22日東港、恆春，1月14日下午17時在屏東縣政府及農業處官網線上報名，名額各100名。

農業處提醒，屏東縣從2019年起首創採兌換農產品方式獎勵民眾移除入侵農田或住宅的綠鬣蜥，未來林保署開放全民受訓並加入移除工作後，預估民眾移除的數量將更為可觀。原有屏東、潮州消防隊兌換點2025年起停止受理。