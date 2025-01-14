金門鳳翔新莊 托嬰中心動土

金門縣金城鎮鳳翔新莊的「多元服務館暨托嬰中心」昨動土，結合社區活動空間與托育建設，預計2026年底完工。

鳳翔新莊社區有超過1000戶、約5000名住戶，是金門規模最大社區，曾有人提議單獨成立一個里，更是選舉時兵家必爭之地的票倉，此次獲議員配合款挹注，14位議員共同襄助總額達2122萬元，顯示其特殊地位。

縣長陳福海、金城鎮長李誠智主持動土儀式，多位議員一同見證。該建物一樓規畫為多元服務館，滿足居民集會及學習需求；二樓設置公辦民營托嬰中心，解決金城鎮雙薪家庭托育需求，提供平價且便利服務。

陳福海指出，此案總經費5250萬元，中央挹注2200萬元，議員配合款2122萬元，縣府自籌500萬元。陳也說，金城鎮其他重大建設持續推進，包括重建金城國中體育館，規畫從宏坡陶瓷廠至尚義機場的快速道路，因應小三通旅運大樓啟用後的交通需求，減少壅塞。