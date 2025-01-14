聽新聞
0:00 / 0:00

「謝謝大家收看」舞台劇 3月高雄見

聯合報／ 本報訊
舞台劇「謝謝大家收看」3月8、9日移師高雄衛武營演出。圖／金星文創提供
舞台劇「謝謝大家收看」3月8、9日移師高雄衛武營演出。圖／金星文創提供

由于子育、郭子乾與王偉忠等攜手合作的舞台劇「謝謝大家收看」將在3月8、9日移師高雄衛武營演出，因為口碑絕佳，現場反應熱烈，開演至今巡迴3年場場完售；監製兼主角王偉忠說，每次公演，看到觀眾就像與多年老友相聚，大家從一起看電視、到一起看舞台劇，累積許多美好回憶。

王偉忠親自登台演出的謝謝大家收看，描寫南部小孩在50年前北漂進入電視台的精彩過程，一路上經歷親情、友情、愛情，情感細膩生動，頗受好評。于子育與郭子乾的魔法式演技更令人讚嘆！還搭配好久不見的「嘎嘎嗚啦啦」當中的偶孫小毛，勾起許多五、六年級生的童年記憶。「星光一班」的周定緯與達姆拉・楚優吉、王意萱、鄭慕岑4人形同主角「王忠偉」的分身，他們都是劇場界的頂尖演員，能跳能唱，在劇中4人優美的四部和聲演唱，搭配簡潔又充滿可變性的布景，增添魔幻色彩，讓觀眾看完能夠哼著歌離場。

觀眾除了可以看到王偉忠親自登台演出，娓娓道來當年做電視的甘苦，還能看到郭子乾的「變臉式」演技，一開場他就即興模仿數位政治人物，光是亮相時的一聲「啊！」就讓觀眾驚嘆加鼓掌，演誰像誰，太精彩。于子育在劇中飾演五個不同年紀的角色，從15歲演到80歲，在口音與發聲方式等細節下足功夫，快換加上肢體、嗓音轉換，簡直達到變身效果。

謝謝大家收看由富邦金控贊助，金星文創、聯合數位文創、好位子劇團共同製作，觀眾可在udn售票網進行購票，購票連結如下：https://reurl.cc/YVQEnn

文創 舞台 觀眾

延伸閱讀

影／傳趙天麟有意問鼎高雄議長寶座拚復出政壇 陳其邁：空穴來風、沒聽說

台東警察局長梁東山調高雄 「五味雜陳又充滿不捨！」

7條通緝犯栽在高雄警手裡 查獲歐美軍警裝備MPX衝鋒槍

「星光」男星舞台爆粗口Ｘ出師！曝內幕：王偉忠教的

相關新聞

小港機場改建 人車爭道缺引導

高雄小港機場正在進行新航廈工程，其中新停車場工程是旅客進出必經之道，但施工單位對行人通道規畫不明確，旅客進出機場缺乏引導...

高雄回收床墊改免費 預算大砍

高雄市1年回收約10萬個廢棄床墊，原定今年起酌收清除費但引發反彈，環保局長張瑞琿昨說，已委外處理清運廢棄床墊，將維持不收...

金門鳳翔新莊 托嬰中心動土

金門縣金城鎮鳳翔新莊的「多元服務館暨托嬰中心」昨動土，結合社區活動空間與托育建設，預計2026年底完工。

「謝謝大家收看」舞台劇 3月高雄見

由于子育、郭子乾與王偉忠等攜手合作的舞台劇「謝謝大家收看」將在3月8、9日移師高雄衛武營演出，因為口碑絕佳，現場反應熱烈...

金門縣政府公布新年度人事異動名單 議員期待新氣象

金門縣政府將於1月16日正式施行經過多年研議的組織改革，旨在提升縣政運作效能及促進地方發展，今天晚間公布新年度的首波人事...

墾丁大街人行空間改善 縣長周春米：第一階段農曆年前完成

給墾丁大街更好的人行空間！屏東縣政府與公路局南工分局正進行墾丁大街人行道改善工程，縣長周春米今視察工程進度，要求農曆年前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。