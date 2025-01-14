「謝謝大家收看」舞台劇 3月高雄見

由于子育、郭子乾與王偉忠等攜手合作的舞台劇「謝謝大家收看」將在3月8、9日移師高雄衛武營演出，因為口碑絕佳，現場反應熱烈，開演至今巡迴3年場場完售；監製兼主角王偉忠說，每次公演，看到觀眾就像與多年老友相聚，大家從一起看電視、到一起看舞台劇，累積許多美好回憶。

王偉忠親自登台演出的謝謝大家收看，描寫南部小孩在50年前北漂進入電視台的精彩過程，一路上經歷親情、友情、愛情，情感細膩生動，頗受好評。于子育與郭子乾的魔法式演技更令人讚嘆！還搭配好久不見的「嘎嘎嗚啦啦」當中的偶孫小毛，勾起許多五、六年級生的童年記憶。「星光一班」的周定緯與達姆拉・楚優吉、王意萱、鄭慕岑4人形同主角「王忠偉」的分身，他們都是劇場界的頂尖演員，能跳能唱，在劇中4人優美的四部和聲演唱，搭配簡潔又充滿可變性的布景，增添魔幻色彩，讓觀眾看完能夠哼著歌離場。

觀眾除了可以看到王偉忠親自登台演出，娓娓道來當年做電視的甘苦，還能看到郭子乾的「變臉式」演技，一開場他就即興模仿數位政治人物，光是亮相時的一聲「啊！」就讓觀眾驚嘆加鼓掌，演誰像誰，太精彩。于子育在劇中飾演五個不同年紀的角色，從15歲演到80歲，在口音與發聲方式等細節下足功夫，快換加上肢體、嗓音轉換，簡直達到變身效果。

謝謝大家收看由富邦金控贊助，金星文創、聯合數位文創、好位子劇團共同製作，觀眾可在udn售票網進行購票，購票連結如下：https://reurl.cc/YVQEnn