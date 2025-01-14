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高雄回收床墊改免費 預算大砍

聯合報／ 記者徐白櫻陳雅玲／連線報導

高雄市1年回收約10萬個廢棄床墊，原定今年起酌收清除費但引發反彈，環保局長張瑞琿昨說，已委外處理清運廢棄床墊，將維持不收費；不過市府為床墊清運收入編列歲入預算5500萬元，議員認為不收費不可能有收入，昨刪減剩200萬元。

環保局去年底原本公告，元旦起獨立筒雙人床墊代清除收費700元、傳統彈簧雙人床墊375元，單人款則打6折。環保局解釋，以往清潔隊員負責拆卸，回收成本高，才公告今年起收費，不過今年的回收業務已順利委外出去，因彈簧床內的高碳鋼單價高，每公斤可獲2.5元的回饋，不需要額外付處理費，所以最後決定不收費，未來若無法委外，才考慮收費。

市議會審議今年度警消衛環部門歲入預算，多名議員質疑環保局編列的5500萬元床墊清運收入，議員黃香菽說，如果不收費，為何收入還編列5500萬元？議員宋立彬說，環保局要先釐清這筆費用方向；經討論，多數議員都認為既然不收取代清理費用，不可能收入5500萬元，刪減僅剩200萬元。

此外，雲林縣每天產出垃圾逼近400公噸，環保局去年3月展開全縣垃圾破袋稽查，截至去年底共退回2萬包垃圾、不合格率約18.7%，被退回的垃圾以含紙容器最多，其次為廚餘。

廢棄物管理科長鄧雅謓說，此機制奏效，每天產出垃圾從近400公噸降至360公噸、平均每日垃圾減量率約7%，今年持續加強破袋稽查，目標每日產出垃圾降至340公噸。

由於雲林受限沒有營運中的焚化爐，環保局長張喬維說，西螺、斗南、元長、崙背、林內5座垃圾掩埋場已飽和，向環境部申請封閉，核定後轉型為垃圾轉運站，目前縣內的垃圾可以透過兩套垃圾機械分選產制SRF燃料系統、六輕南亞廠去化，未來目標是將垃圾全數轉廢為能，不再掩埋、仰賴他人去化。

床墊 環保局長 議員

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