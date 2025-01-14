小港機場改建 人車爭道缺引導

高雄小港機場正在進行新航廈工程，其中新停車場工程是旅客進出必經之道，但施工單位對行人通道規畫不明確，旅客進出機場缺乏引導，經常人車爭道；當地里長也說，居民要走進機場也感到相當危險。對此，高雄航空站表示，已請施工單位加強現場標示。

高市交通局指出，小港機場目前施工部份屬機場範圍，交通局會協助民航局檢視增設周圍替代動線導引設施，另於機場周邊資訊可變標誌加強宣導改道。

小港機場新航廈改建工程如火如荼進行，目前機車停車場位在新航廈的立體停車場範圍，為闢建臨時機車停車場及開闢道路，新停車場工程區域，用柵欄圍出行人通道。

許多民眾反映，小港機場新航廈施工單位在行人與車輛通道動線規畫不夠明確，部分駕駛要開車從飛機路進入機場，因開過頭而冒險倒車；旅客及民眾也無法走在正確行人通道，甚至與車輛搶道。

記者近日直擊，有旅客從小港機場大廳走出後，推行李走在要進入國內線的機場外環道路，身旁不時有計程車及車輛經過，旅客只能放慢速度，並左右張望注意來車，相當驚險。1名住在附近男子說，機場在施工，用護欄圍出行人通道，但標示不清楚，不知該怎麼走。

小港區三苓里長郭冠霖則說，小港機場興建新航廈，要走進機場行人通道標示不清、一改再改，讓人看不懂，旅客要走進機場時也找不到行人通道，甚至誤闖汽車道，與車輛爭道，很危險，希望施工單位設立明確指標，夜間也要加強照明。

高雄航空站表示，已請施工單位加強現場指示；施工單位說，為闢建臨時機車停車場施工需求，暫時調整人行道動線，以護欄圍出行人通道，預計2月底工程完工，新闢道路開放通行後會恢復人行道，會增加引導標示，並加派人員指揮交通。