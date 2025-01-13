金門縣政府公布新年度人事異動名單 議員期待新氣象

金門縣政府將於1月16日正式施行經過多年研議的組織改革，旨在提升縣政運作效能及促進地方發展，今天晚間公布新年度的首波人事異動，金門縣議員許大鴻表示，此次的人事異動，當中有不少人都是適才適所，可望為金門帶來新氣象。

金門縣議員董森堡則說，此次縣府團隊因應建設處分拆為產業發展處與城鄉發展處，行政人員部份履新、部份調動，但期待縣府站在人材培育的立場，多栽培晉用青壯族群的主管人員，部份新人到任後能力如何仍需時間證明，進入後半段執政的陳福海團隊是否會因無法連任競選，行政體系是否會因縣長派系鬥爭而題進入虛應上意、躺平不動的狀況，可能是陳福海接下來要憂慮的狀況。

金門縣政府歷經金門縣議會多年審議後，於去年9月26日修正通過《金門縣政府組織自治條例》部分條文及編制表修正案，並自114年1月16日生效，此次組織調整將原建設處拆分為「產業發展處」與「城鄉發展處」，並進一步強化機構功能。

新設「青創及產業輔導科」，專責推動青年創業及地方產業創新輔導事務，藉以鼓勵青年返鄉投入地方產業創生。原由財政處掌理的「投資發展科」業務，移交至產業發展處的「工商及投資發展科」。城鄉發展處：負責城鄉規劃及建設，整合各項基礎建設業務，促進區域平衡發展。

原行政處更名為「綜合發展處」，強調統籌整合與發展規劃，隨著新組織架構的實施，縣政府今天晚間公布多項重要人事任命，並於1月15日舉行各機關首長布達交接典禮。

當中，陳榮昌接任文化局長獲得不少文友的祝福與肯定，有人指出，陳榮昌不僅具豐富的新聞與文化管理經歷，更是一位具文學造詣的作家。他曾任金門日報社記者、採訪主任、總編輯、發行人及社長，並於金門縣政府擔任行政處與民政處副處長及文化局科長等職務。

陳榮昌的文學作品包括《醉戀金門》、《金門金女人：浯島女性臉譜書寫》等，展現了他對金門地方文化的深厚關注與書寫能力，他曾榮獲浯島文學獎及時報文學獎，是金門著名才子。

許大鴻對新的人事安排表示支持，他認為新年新氣象，這些人選很多都適才適所，並期盼他們能儘快上手，全心服務鄉親。他指出，新的組織與人事布局展現了縣政府積極應對未來挑戰的決心。