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屏東青洲灣派對 主題沙雕慶蛇年

中央社／ 屏東縣13日電

大鵬灣國家風景區管理處2025青洲灣派對慶蛇年，今年結合生肖及春節主題，由台日沙雕師共同創作推出10組沙雕，1月17日至2月12日展出；期間還有主題演唱會及OH野市集等活動。

青洲灣派對主題沙雕展藝術總監、沙雕師陳坤田表示，青洲灣沙質含泥量較高，技術可以發揮到90%，比起其他地區白沙更容易表現。今年主雕「歡喜金蛇」高達4公尺，這座沙雕以深邃眼神、華麗衣裳、以及環繞的金幣，象徵新年到來與金蛇會晤，代表新的一年將帶來富貴榮華和無盡幸福。

鵬管處今天發布新聞稿表示，青洲灣派對接續去年運用黑沙場地，今年結合生肖及春節氛圍雕刻10組沙雕進行展演，推出主題沙雕展「歡喜金蛇年 神獸來拜年」，融合傳統文化與現代藝術，展現出東方開運神獸獨特魅力，由台灣沙雕藝術重要推手陳坤田擔任藝術總監，並邀請日本頂尖沙雕師保板俊彥、松木由子和林真理與台灣沙雕團隊共同創作。

鵬管處指出，另於1月25日規劃主題演唱會及OH野市集等活動，備受期待的演唱會邀請4組優質藝人輪番演出，包含新一代人氣天團告五人、饒舌團體影子計畫、樂團桑尼SONNIE及歌手大成。

演唱會當日搭配「OH 野市集」，聯合大鵬灣產業聯盟觀光圈與蓬萊集車所合作，將有各地風格餐飲品牌、美式餐車及露營風格美食進駐，攤位多元包括文創輕食、特色美食及手作文創等。

鵬管處提及，為推動淨零計畫，在青洲灣打造全台首座使用再生能源發光的大型夜光雕塑「雲光島」，將大鵬灣藝術饗宴從白天延伸至夜間，夜間除了欣賞自體發光裝置藝術外，還能利用手機體驗「用光許願」，活動資訊可至https://pingtung-2025.ace86.com/或至鵬管處粉絲團查詢。

沙雕 演唱會 蛇年

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