墾丁大街人行空間改善 縣長周春米：第一階段農曆年前完成

給墾丁大街更好的人行空間！屏東縣政府與公路局南工分局正進行墾丁大街人行道改善工程，縣長周春米今視察工程進度，要求農曆年前先完成第一階段夏都飯店至墾丁青年活動中心人行道路段。

為提升墾丁地區街容景觀，周春米指示縣府團隊盡速邀集墾丁國家公園管理處、公路局南工分局、恆春鎮公所及管線等相關單位，研商廣告招牌、入口環境等整體改善相關事宜，為墾丁大街帶來不一樣的面貌。

帶有異國風情的墾丁大街是遊客必逛的台26線路段之一，每逢假日或旅遊旺季常因人潮密集而須實施交通管制措施，縮減車道或管制車輛通行。縣府工務處觀察，現況道路兩側並未提供完善人行與臨時停車空間，最外側車道常因裝卸貨與遊客消費行為被占用，夜間設攤後，遊客僅能行走於最外側車道，與車輛爭道，影響行車安全且降低觀光遊憩品質。

縣府交旅處表示，縣府和公路局南工分局合作，以人本思維重新規畫墾丁大街車道配置及安全舒適的通行空間，改善範圍為台26線34公里+460（大尖山停車場）至36公里+000（福容大飯店）止，全長約1.5公里，施作內容包含車道鋪面改善、新設實體人行道與墾丁大街內標線型人行道等。