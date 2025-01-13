永續高雄青年創業挑戰賽今開跑 冠軍將奪百萬獎金

由高雄市青年局、日月光投控、日月光環保永續基金會及國立中山大學首度攜手舉辦的「永續高雄：青年創業挑戰賽」今開跑，競賽提案以「淨零排碳」、「AI人工智慧」與「永續發展」為核心主題，號召全國新創企業與青年創業家，為高雄永續發展注入創新能量，冠軍獎金100萬六都最高，總獎金更突破210萬。

今天下午由高雄市長陳其邁、青年局長張以理、日月光投控行政長暨日月光環保永續基金會執行長汪渡村、國立中山大學校長李志鵬等人，齊聚駁二8號倉庫宣告競賽開跑。陳其邁表示，因應極端氣候挑戰及人工智慧發展，對產業轉型或城市治理，期待挑戰賽激盪出新方法來解決迫切問題，挑戰賽祭出六都最高額獎金，更結合賽後多元輔導、產業對接與創業資源鏈結，市府也將提供全方位資源，包括創業課程、專業講座、青創補助、貸款利息補貼，及創業諮詢輔導與業師陪跑，幫助青年奠定根基，全面完善新創事業體質。