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澎湖西服老師傅巧手縫製手工藝品 贈消防肯定辛勞

中央社／ 澎湖縣13日電

澎湖馬公一家知名西服店趙姓老師傅，感念消防人員的辛勞，裁縫製作精美的安全帽內套等手工藝品，今天致贈給澎湖縣消防局，成為春節前溫馨的禮物。

澎湖馬公一家知名西服老店趙姓老師傅，今天將其親手裁縫的安全帽內套、小提袋和小錢包等手工藝品各50份，捐贈給澎湖消防局，局長許文光代表接受這份溫馨的小禮，分配給消防隊員使用。

80餘歲的趙姓老闆有感於澎湖消防人員平日為民服務的辛勞，以其縫紉製衣的巧手，剪裁縫製精緻的小提袋、小錢包及安全帽內套，致贈給澎湖消防局，表達對消防人員的肯定，希望消防人員會喜歡這份小而美的心意。

許文光表示，馬公光復路這家在地知名的西服老店，趙姓老師傅在馬公經營逾半世紀，澎湖在地的前縣長謝有温、歐堅壯、王乾發，以及縣府一級主管等軍公教人士，都曾由趙姓老闆量身製作西服或套裝。

消防人員 澎湖縣 馬公

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