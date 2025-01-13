台積電高雄第4、5廠擴建環評未過 補正說明後將再闖關

台積電在高雄啟動P4、P5廠擴建，環保局今天召開環評初審會，環評委員認定，針對VOCs年排放量、有機廢氣年處理量、自來水及再生水、回收水使用期程規畫及周邊開發對交通影響對策等尚有補正必要，環評未通過。台積電表示，將配合補正後，再提送專案小組審議。

台積電預計2027年在楠梓基地（前身為中油高雄煉油廠），建造5座晶圓廠，P1、2、3廠皆通過環評陸續興建，預估在3座廠房完工後，可創造3000人就業機會，推估年產值約2364億元。

基於全球布局考量，台積電接續啟動4、5廠擴建，今天召開環評初審會，由環評委員吳義林主持，台積電副總莊子壽等人與會。

台積電提出3至5廠總用電量63萬kW，平均日需水量64500CMD（立方公尺／每天），廠區回收水比率可達82%，工業用水100%使用再生水，由市府再生水供應。

台積電承諾，溫室氣體製程排放削減88%，並辦理溫室氣體增量抵換，每年抵換10%將抵換10年，能源間接排放採提升能源效率，推動零碳能源、碳中和天然氣，每年取得再生能源25％。

審議委員提問2040年全面使用再生能源？台積電則表示，有信心2040年100%使用再生能源目標，達到零碳排。

不過，台積電P3廠去年中通過環評，1、2廠也尚未正式營運，環評委員對於台積電P3、4、5擴廠規模與產能，要求納入1、2廠進行疊加效應影響分析與評估，包括VOCs年排放量、有機廢氣年處理量、自來水及再生水、回收水使用期程規劃，及周邊交通影響對策，縮短交通黑暗期，請台積電補充說明。