屏東熱帶農業博覽會1/25登場為期16天 遊客走入彩稻區
春節期間走春熱門景點，屏東熱帶農業博覽會今年展期縮短16天，彩稻田也首度以屏東農業為意象為主題，勾勒出屏東大地，並首次開放讓遊客走入彩稻區，開放時間也從白天到夜間7點半，帶給大眾全新體驗。
農業處指出，今年熱博以「非常未來」為主題，超越傳統框架，呈現農業與設計藝術、農業與科技結合，與創造農村永續及科技未來生活方式，在屏東縣農業生物科技園區熱鬧展開。
屏東熱帶農業博覽會以往展期30天，今年展期縮短，開放16天，從1月25日到2月9日，開放時間也有變化，從上午10點半到晚間7點半，夜間更營造光環境。今年彩稻區也是首次不與IP角色合作，以「彩稻進行曲」為主題，將稻田想像為精緻畫卷，營造出二峰圳的流水意象，在屏東大地勾勒不同生機。
農業處長鄭永裕說，今年更開放讓民眾走入彩稻區，猶如走入圖畫中親身體驗，帶給大家全新感受；熱博彩稻區一旁就是農業物產館，也以全新面貌展現，將以類農業博物館方式呈現。
農業處指出，熱博有四大展區「彩稻進行曲」、「地景長廊」、「未來願景」以及「百花百果」，每個展區各有主題，從藝術美感到綠能應用，從傳統農耕到前沿科技，認識農業魅力。
鄭永裕說，今年展覽期間推出限定便當，在地食材所製作，分別為「諸事順利」及「吉祥圓滿」等兩種主菜便當；交通部分，規畫周邊8個停車區塊讓遊客停車，另外在台鐵屏東站，可在屏東轉運站搭乘免費接駁車抵達園區。
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